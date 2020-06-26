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В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД беседовали с юными велосипедистами

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД беседовали с юными велосипедистами
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Жителей Бурятии также просят провести беседы со своими детьми

В Улан-Удэ прошёл рейд по предупреждению нарушений ПДД со стороны юных участников дорожного движения – велосипедистов.

- Сотрудники Госавтоинспекции совместно с инспекторами ПДН провели рейд по предотвращению нарушений среди несовершеннолетних, которые управляют велосипедами. Рейд проводился на территории Железнодорожного района: как в центре района, к примеру, на площади Славы, так и на периферии – в микрорайоне Восточный. По итогам рейда хотелось бы отметить, что многие родители, давая ребёнку велосипед, не задумываются о том, что может произойти с ребёнком. Сейчас при беседе с детьми выясняется, что родители дали велосипед, но, к сожалению, они не разъяснили детям элементарные правила дорожного движения, - рассказал «Байкал-Daily» инспектор по пропаганде специального батальона ДПС УГИБДД по Бурятии Дмитрий Кожухов.

Инспектор обратился к жителям Бурятии, чтобы они проводили беседы со своими детьми, как им нужно вести себя на проезжей части, и какие правила нужно соблюдать при управлении велосипедом.

- У нас зафиксировано уже несколько случаев, где ребятишки до 14 лет выезжали на проезжую часть, что категорически делать запрещено, - пояснил ГИБДД. – В Октябрьском районе 4 июня двое детей ехали на велосипеде, но, к сожалению, не слезли с него на пешеходном переходе. Произошло ДТП. К тому же вдвоем запрещено ездить на велосипеде, если это не предусмотрено его конструкцией.

Сегодня во время рейда были выявлены шестилетние дети, катающиеся одни на велосипеде. Кататься можно до семи лет только с родителями, и только на закрытых территориях.

Сотрудники ПДН и ГИБДД проводили беседы с детьми о правилах дорожного движения.
ГИБДД велосипеды
 
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