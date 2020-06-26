С понедельника в Улан-Удэ пустят «дачные» автобусы

Для поездок на этих автобусах можно приобрести проездные билеты



С 29 июня в Улан-Удэ начнут работу дачные автобусные маршруты. Решение принято с учётом постепенного снятия ограничительных мероприятий по коронавирусу и социального значения «дачных» маршрутов, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

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График работы автобусов размещён на сайте администрации города в разделе «Транспорт» - «Информация». Также о времени отправления автобусов можно узнать у диспетчера МУП «Городские маршруты» по телефону 44-72-10.

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- В этом году сохранится льготный проезд по социальному проездному билету, стоимость которого для пенсионера составит 300 рублей. Проездной действителен в течение месяца, проехать по нему можно неограниченное количество раз, - добавили в комитете.

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