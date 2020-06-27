Местами возможны кратковременные дожди
По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июня по республике без осадков, днём по юго-западу местами кратковременные дожди, грозы с порывистым ветром. Ветер восточный ночью слабый, днём 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 12-17, местами 4-9 тепла, днём 29-34, местами 21-26 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-15, днём 31-33 тепла.
В Бурятии до +34 градусов
Общество, Фото:
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