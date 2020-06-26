Безопасно и честно: Общественник показал, как подсчитывают бюллетени в Бурятии

Евгений Кислов заснял процедуру на видео
Как сообщал «Байкал-Daily», 25 июня в Бурятии началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Известный общественник, эколог Евгений Кислов ознакомился с работой УИК после закрытия. Он проверил соблюдение процедур по подсчёту и хранению бюллетеней. Евгений Кислов опубликовал два видео на своей странице в Facebook.
- Важно соблюдение процедуры. И свобода волеизъявления. Я не хочу революции, - прокомментировал Евгений Кислов.
Из видео следует, что сначала опломбированную урну распечатывают, снимают крышку и высыпают на стол бюллетени. Члены комиссии для наибольшей точности дважды подсчитывают бланки, запечатывают в сейф-пакеты, которые будут храниться в опечатанном сейфе до завершения голосования по поправкам в Конституции, то есть до 20:00 1 июля.
Эта процедура проделывалась в обеими урнами. За процессом следили наблюдатели и полиция.
Помещение не предназначено для голосования, но, несмотря на это, здесь соблюдают необходимую в условиях пандемии безопасность. Все присутствующие на участке люди были одеты в защитные костюмы, на лицах защитные маски и экраны. Для соблюдения социальной дистанции на полу нанесена разметка.
Аналогичные меры безопасности принимаются для удобства граждан, чтобы каждый смог высказать своё мнение по поводу изменения главного закона страны. Проголосовать можно не выходя из дома, для этого нужно сделать письменное или устное обращение с 25 июня по 1 июля, позвонив на номер 112 и подать заявку не позднее 17 часов 1 июля.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 26 июня по поправкам в Конституцию проголосовали более 100 тысяч жителей Бурятии.
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