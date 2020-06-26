Кубок Иркутска по стоклеточным шашкам разыграют онлайн

Игры турнира будут проходить каждое воскресенье июля



Всех желающих приглашают принять участие в открытом кубке города Иркутск по классическим стоклеточным шашкам. Турниры будут проходить в формате онлайн на портале PlayOk (www.playok.com).



Всего будет проведено 4 этапа: 5 июля, 12 июля, 19 июля, 26 июля (каждое воскресенье июля). Начало соревнований в 20:00 по Иркутскому времени. Состоятся 7 туров по 1 партии. Участие в турнирах бесплатное.



Победителей определят в 6 номинациях: мужчины, женщины, юноши 13-17 лет, девушки 13-17 лет, мальчики до 12 лет и девочки до 12 лет. Участники, занявшие 1-3 места, по итогам 4 этапов награждаются грамотами. Победители в каждой номинации получат денежные призы. Мужчины и женщины – по 2500 рублей, юноши и девушки 13-17 лет – по 1500 рублей, мальчики и девочки до 12 лет – по 1000 рублей



Для шашистов Иркутской области данный турнир станет отборочным для участия в матчевой встречи с шашистами Монголии, которая состоится в середине августа. Об этом сообщает федерация шашек Иркутска.



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