Открытие летнего сезона запланировано на 10 июля
Решение о переносе летней оздоровительной кампании на более поздний срок, 10 июля, приняли на заседании оперативного штаба Иркутской области сегодня, 26 июня. Глава региона Игорь Кобзев напомнил, что начать оздоровительную кампанию планировалось с 1 июля, но при условии нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Приангарья.
По данным оперативного штаба, на утро 25 июня в регионе зарегистрировано 6 тысяч 408 заболевших коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 206 случаев. В общей статистике заболевания 8,9% случаев приходится на детей.
В эпидемиологический процесс вовлечена практически вся Иркутская область, за исключением Мамско-Чуйского и Балаганского районов.
- Федеральной службой Роспотребнадзора введён ещё один индикатор – среднесуточный показатель темпов роста за календарную неделю. При переходе на первый этап снятия ограничений темпы роста не должны превышать 2%. При переходе ко второму и третьему этапам данный показатель не должен превышать 1%. На сегодняшний день этот показатель в Иркутской области составляет 3,1%. Учитывая это, считаю, что снятие всех ограничений невозможно, в том числе и начало оздоровительной кампании, – заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области Дмитрий Савиных.
- Исходя их текущей эпидемиологической ситуации мы откладываем открытие летней оздоровительной кампании до 10 июля. Рисковать детьми мы не можем. При этом оздоровительные учреждения, летние лагеря должны продолжать подготовку к открытию с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, - отметил врио губернатора Иркутской области.
Дата открытия объектов туристической сферы пока остается неизменной. Объекты туриндустрии могут начать принимать гостей с 3 июля при условии соблюдения ими всех необходимых мер безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Иркутской области.
В Иркутской области перенесли начало оздоровительной кампании
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