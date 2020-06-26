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Пенсионеры Аги и Читы победили в компьютерном многоборье

Пенсионеры Аги и Читы победили в компьютерном многоборье
Общество,  Фото:pixabay.com
В Забайкалье подвели итоги очередного IT-чемпионата среди граждан старшего поколения

В Забайкальском крае завершился X чемпионат по компьютерному многоборью среди граждан старшего поколения. В этом году соревнования прошли в онлайн режиме.

В чемпионате приняли участие представители города Чита и муниципальных районов края. Чемпионат представлял собой лично-командные соревнования. Возраст участников: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше.

В категории «Уверенный пользователь» победителями стали: среди мужчин - Политяев Владимир Васильевич, а среди женщин - Симонова Ирина Анатольевна. Оба представляли Читу.

В категории «Начинающий пользователь» победителями стали Нордопов Намсарай Батуевич из поселка Могойтуй и Бальжирова Оксана Дугаровна из посёлка Агинское.

По итогам проведения соревнований победители получили право представить Забайкалье на X всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который пройдёт 9 июля в онлайн режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

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