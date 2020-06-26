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В Забайкалье проводят онлайн-обучение по плетению из конских волос

В Забайкалье проводят онлайн-обучение по плетению из конских волос
Общество, 
Мастер-классы можно посмотреть на YouTube-канале

Агинский национальный музей имени Цыбикова в Забайкальском крае приступил к реализации проекта «Возвращение к истокам». Он позволяет всем желающим научиться различным приёмам традиционных ремёсел бурят. На сегодня интерес к национальному народному искусству растёт, сообщают в пресс-службе министерства культуры Забайкалья.

- Конь всегда был рядом с бурятом. Он помогал не только кочевать, но и давал мясо, кумыс. Конский волос шёл на изготовление верёвок, из него пряли вожжи, подпруги для седел, путы для лошадей, поводья для узд. Из кожи шили обувь, из сухожилий сучили прочные нити, делали струны смычка бурятского музыкального инструмента морин-хуур, - рассказала мастер по конскому волосу, сотрудник музея Тамара Жамбалдоржиева.

На уникальных мастер-классах, которые можно посмотреть на YouTube-канале учреждения, подробно рассказывается о том, что из конского волоса в старину изготавливали щётки, кисти для рисования, скакалки и многое другое. На занятиях постигаются тонкости свойств конского волоса, после чего можно освоить техники изготовления различных предметов быта.

Кроме того, в рамках проекта в музее проводятся краткосрочные онлайн–курсы по старомонгольской письменности, мастер-классы по шитью бурятской зимней детской одежды, изготовлению бурятской пуговицы «сомпи» и рисованию национального орнамента.
музей
 
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