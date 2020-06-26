По Кругобайкалке в выходные пустят дополнительные поезда

Два дополнительных пригородных поезда будут курсировать в выходные дни по маршруту Слюдянка – Байкал Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Первые рейсы состоятся 4 и 5 июля, сообщили в ВСЖД.Каждую субботу со станции Слюдянка-1 в 13:49 на КБЖД будет отправляться пригородный поезд № 6203. На станцию Байкал он будет прибывать в 18:42. Расписание маршрута составлено так, чтобы на него успевали пассажиры двух пригородных поездов «Иркутск-Сортировочный – Слюдянка-1». В обратный путь пригородный поезд №6204 будет отправляться со станции Байкал по воскресеньям в 14:12. Под его прибытие в 18:32 на станцию Слюдянка-1 скорректировано расписание пригородного поезда №6329 сообщением «Слюдянка-1 – Иркутск-Сортировочный». С 5 июля он будет отправляться на 25 минут позже, в 18:42.График движения в выходные составлен таким образом, чтобы пассажирам хватило времени осмотреть знаменитые тоннели и галереи Кругобайкалки по собственному маршруту. С учётом одной ночевки, времени у туристов хватит на пеший поход, посещение диких пляжей Байкала, и отдых в местных базах и гостиницах.