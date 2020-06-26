Он получил всероссийскую награду «Горячее сердце»
Учащийся иркутской школы №37 Вячеслав Дорошенко удостоен награды всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Нагрудный знак и диплом за неравнодушное отношение к людям, мужество, стойкость, героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшим, подростку вручил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Виталий Барышников. Школьника также поздравила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семёнова.
– Вячеслав одним из первых в Иркутске стал обладателем столь престижной награды. Теперь его имя вписано в почётную книгу фонда социально-культурных инициатив с международным участием «Горячее сердце», президентом которого является Светлана Медведева. В книге много историй о подвигах юных россиян, теперь в ней и история про иркутянина. Ты на самом деле герой, не каждый сегодня готов совершить поступок, мгновенно принять решение и действовать, прийти на помощь нуждающемуся. Ты проявил себя как настоящий мужчина, – отметил Виталий Барышников.
Напомним, в ноябре 2019 года Вячеслав Дорошенко помог в задержании похитителя 9-летней девочки. Вместе с другим прохожим, Глебом Сизых, они сумели отбить ребёнка. Похититель скрылся, но вскоре был задержан. Как оказалось, он уже дважды был судим за преступления сексуального характера. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Школьник из Иркутска награждён за спасение ребёнка
Общество, Фото:
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