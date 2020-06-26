В Бурятии на тысячу парней приходится 869 девушек

- Молодость - это период, совпадающий с завершением образования и вступлением в трудовую жизнь. Дипломы о высшем образовании в 2019 году получили 4,6 тыс. выпускников. По данным обследования рабочей силы, молодёжь составляет 85,8 тыс. человек или 21,8 % от общей численности занятого населения республики, из них 57,7 % мужчины, 42,3 % женщины, - уточнили в Бурятстате.





27 июня в России отмечается День молодёжи – праздник, который охватывает около 16 % населения нашей страны, независимо от национальности, вероисповедания и места жительства. В Бурятии насчитывается 175,3 тысячи населения в возрасте 15-29 лет, что составляет почти шестую часть жителей республики (17,8 %), сообщает пресс-центр Бурятстата.Большая часть молодёжи Бурятии живёт в городах и посёлках городского типа – 63,1 %, в Улан-Удэ – 48,3 % от общего числа всего молодого населения республики.По соотношению юношей и девушек в возрасте 15-29 лет ситуация в республике неоднозначная: на 1000 мужчин этого возраста приходится 869 женщин.Создание семьи и рождение детей – один из важнейших жизненных этапов каждого человека. В 2019 году 3101 юноша и 3523 девушки в возрасте 16-29 лет расписались в органах ЗАГСа. И, конечно, на этот возраст приходится самая большая доля всех рождений – 51,4 %.Также в 2019 году закончили обучение в общеобразовательных организациях республики 11,4 тысяч человек. Подготовкой специалистов со средним профессиональным образованием в республике занимаются 26 учебных организаций, которые в 2019 году выпустили 5,7 тыс. человек. На начало 2019/2020 года в них обучалось 26,2 тыс. человек.Повышение своего общеобразовательного уровня молодёжь считает существенным условием социального продвижения. В республике специалистов с высшим образованием готовят пять высших учебных заведений. На начало 2019/2020 учебного года в них обучалось 20,6 тыс. человек.