Также в списке – представительница Иркутска
В России продолжается формирование сборной команды страны по пауэрлифтингу (троеборью), которая поедет на первенство мира среди девушек и юниорок. Изменения в составе спортивных сборных происходят из-за переноса соревнований из Америки в норвежский город Ставангере и сроков проведения на ноябрь этого года.
В предварительный список вошла представительница Бурятии Александра Аксёнова. Выпускница БГУ в этом году стала чемпионкой России по троеборью среди юниорок и серебряным призёром по жиму. 2020 год – последний год Александры в юниорах, со следующего года она перейдёт во взрослые соревнования. Тренирует уроженку Петровска-Забайкальского Владимир Колмаков.
От Иркутской области на соревнования поедет Анастасия Червякова. На первенстве страны среди юниоров она заняла первое место в весовой категории 52 кг. Тренер спортменки – Александр Деханов. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга России.
Улан-удэнка в числе кандидатов в сборную на первенство мира по пауэрлифтингу
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