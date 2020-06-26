40 школ Улан-Удэ получат ноутбуки и принтеры

Ранее технику закупили для 15 школ



В 2020 году школы Улан-Удэ получат компьютерную технику. В 2019 году были закуплены комплекты оборудования для 15 школ города на сумму более 23 млн. рублей. Это школы № 7, 9, 27, 20, 26, 32, 35, 37, 38, 49, 52, 56, 57 и гимназии № 14 и 29.



В комплект оборудования входит многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), ноутбуки для управленческого персонала, ноутбуки для мобильного класса – 30 штук, интерактивные комплексы – две штуки.



В 2020 году такие же комплекты оборудования получат ещё 40 школ Улан-Удэ, сообщили в городском комитете по образованию.

