Тункинский район Бурятии возобновит приём туристов из других регионов

Туристы могут попасть в национальный парк со 2 июля



Со 2 июля Тункинский национальный парк в Бурятии возобновит приём и размещение туристов из других регионов. Приём и размещение лиц, зарегистрированных на территории Бурятии или прибывших на территорию республики из других субъектов РФ, в туристических целях разрешается с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер согласно указа главы РБ от 19 июня 2020 года №138.



Посетителям национального парка рекомендуется надевать маски и перчатки при посещении общественных мест.



Жители Бурятии могут получить разрешение на въезд в отделе туризма и рекреации, на КПП «Шулуты», а также в инспекторских участках Туранский, Аршанский и Зун-Муринский. Об этом сообщает пресс-служба парка.

