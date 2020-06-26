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Тункинский район Бурятии возобновит приём туристов из других регионов

Тункинский район Бурятии возобновит приём туристов из других регионов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Туристы могут попасть в национальный парк со 2 июля

Со 2 июля Тункинский национальный парк в Бурятии возобновит приём и размещение туристов из других регионов. Приём и размещение лиц, зарегистрированных на территории Бурятии или прибывших на территорию республики из других субъектов РФ, в туристических целях разрешается с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер согласно указа главы РБ от 19 июня 2020 года №138.

Посетителям национального парка рекомендуется надевать маски и перчатки при посещении общественных мест.

Жители Бурятии могут получить разрешение на въезд в отделе туризма и рекреации, на КПП «Шулуты», а также в инспекторских участках Туранский, Аршанский и Зун-Муринский. Об этом сообщает пресс-служба парка.
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