Туристы могут попасть в национальный парк со 2 июля
Со 2 июля Тункинский национальный парк в Бурятии возобновит приём и размещение туристов из других регионов. Приём и размещение лиц, зарегистрированных на территории Бурятии или прибывших на территорию республики из других субъектов РФ, в туристических целях разрешается с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер согласно указа главы РБ от 19 июня 2020 года №138.
Посетителям национального парка рекомендуется надевать маски и перчатки при посещении общественных мест.
Жители Бурятии могут получить разрешение на въезд в отделе туризма и рекреации, на КПП «Шулуты», а также в инспекторских участках Туранский, Аршанский и Зун-Муринский. Об этом сообщает пресс-служба парка.
Тункинский район Бурятии возобновит приём туристов из других регионов
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