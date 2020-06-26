Житель Бурятии через суд доказал работу во время войны

В те годы сельчанин был маленьким ребёнком



Житель Мухоршибирского района Бурятии обратился в суд с заявлением об установлении факта трудовой деятельности в годы Великой Отечественной войны.



В годы войны сельчанином был ребёнок. Но он пас овец, трудился на снегоуборке и других работах. В школу пошёл только в конце 1945 года.



Установление юридического факта было необходимо для получения мер социальной поддержки.



В судебном заседании представитель Центра защиты населения не возражал против удовлетворения заявления. То, что мужчина трудился, подтвердили свидетели, работавшие вместе с ним.



- Суд пришёл к выводу об удовлетворении заявления и установлении факта трудовой деятельности в сельхозартели в период с июня 1943 года по май 1945 года, - сообщили в пресс-службе районного суда.



Решение суда в законную силу не вступило.

