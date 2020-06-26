В те годы сельчанин был маленьким ребёнком
Житель Мухоршибирского района Бурятии обратился в суд с заявлением об установлении факта трудовой деятельности в годы Великой Отечественной войны.
В годы войны сельчанином был ребёнок. Но он пас овец, трудился на снегоуборке и других работах. В школу пошёл только в конце 1945 года.
Установление юридического факта было необходимо для получения мер социальной поддержки.
В судебном заседании представитель Центра защиты населения не возражал против удовлетворения заявления. То, что мужчина трудился, подтвердили свидетели, работавшие вместе с ним.
- Суд пришёл к выводу об удовлетворении заявления и установлении факта трудовой деятельности в сельхозартели в период с июня 1943 года по май 1945 года, - сообщили в пресс-службе районного суда.
Решение суда в законную силу не вступило.
Житель Бурятии через суд доказал работу во время войны
Общество, Фото:
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