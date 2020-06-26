В Бурятии военные готовятся к ликвидации последствий ЧС

В общевойсковом объединении проведены тренировки



В Бурятии в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа проведены тренировки готовности сводных групп ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.



Командование частей и объединений оценило качество подготовки личного состава групп, их техническое и материальное оснащение, готовность и работу дежурных сил и средств. Отдельно проверено техническое состояние всех образцов вооружения и военной техники, входящих в состав групп.



Помимо этого, проведены дополнительные занятия по практическим действиям при проведении РХБ разведки, мероприятий инженерного обеспечения, эвакуации людей и оказании им медицинской помощи в различных ситуациях.



В связи со сложной пожароопасной обстановкой в регионе дислокации воинских частей объединения в постоянной готовности находится порядка десяти сводных отрядов ликвидации последствий ЧС, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.







