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В Бурятии военные готовятся к ликвидации последствий ЧС

В Бурятии военные готовятся к ликвидации последствий ЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В общевойсковом объединении проведены тренировки

В Бурятии в соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа проведены тренировки готовности сводных групп ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Командование частей и объединений оценило качество подготовки личного состава групп, их техническое и материальное оснащение, готовность и работу дежурных сил и средств. Отдельно проверено техническое состояние всех образцов вооружения и военной техники, входящих в состав групп.

Помимо этого, проведены дополнительные занятия по практическим действиям при проведении РХБ разведки, мероприятий инженерного обеспечения, эвакуации людей и оказании им медицинской помощи в различных ситуациях.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в регионе дислокации воинских частей объединения в постоянной готовности находится порядка десяти сводных отрядов ликвидации последствий ЧС, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



военнослужащие ЧС
 
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