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Байкальский заповедник отправил отходы на переработку

Байкальский заповедник отправил отходы на переработку
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
Разобранный, прессованный, упакованный как положено, мусор отправился в Иркутск

Байкальский заповедник организовал отправку на переработку очередную партию раздельно собранных отходов.

В течение года на объектах заповедника производился раздельный сбор мусора. Также в пункт сортировки, организованный заповедником, поступали бутылки, банки, пластик, собранные во время экологических акций, в том числе и мусор после недавней уборки берегов реки Переёмная. Приносили вторичное сырьё местные жители.

- Разобранный, прессованный, упакованный как положено, мусор отправился в Иркутск в пункт приёма индивидуального предпринимателя Сорока Василия Андреевича, с которым Байкальский заповедник сотрудничает уже не один год, - сообщили в пресс-службе заповедника.

Всего было сдано 1397 кг вторичного сырья: 1 190 кг стеклотары, 68 кг картона, 70 кг полиэтиленовой плёнки, 43 кг пластиковых бутылок, 11 кг пластиковых канистр, 3 кг полиэтиленовых ящиков и 12 кг алюминиевых банок. «Теперь всё это будет переработано и станет полезным», - отмечают в заповеднике.

Также в этот день были сданы использованные батарейки и перегоревшие светодиодные лампы в пункт приёма строительного гипермаркета «Леруа Мерлен» (Иркутск).

- Учитывая, что вторичное использование ресурсов и переработка мусора имеют важное значение, Байкальский заповедник с 2008 года занимается раздельным сбором мусора и сдачей рассортированных отходов на переработку. На всех основных объектах заповедника оборудованы площадки – места для раздельного сбора мусора, на которых размещены специальные контейнеры для алюминиевых банок, пластиковых и стеклянных бутылок. Установлены ёмкости для сбора батареек и пластиковых крышек, - заключили сотрудники Байкальского заповедника.
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