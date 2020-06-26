Военные провели тактико-специальное учение
В Бурятии расчеты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) танкового соединения провели тактико-специальное учение с применением современных комплексов «Ртуть», «Борисоглебск-2» и «Лесочек».
В начале учения расчёты РЭБ совместно с подразделениями связи совершили марш на штатной технике в назначенный район. На маршруте движения условный противник установил радиоуправляемые фугасы, но специалисты РЭБ применили малогабаритные комплексы «Лесочек», установленные на автомобильную технику. Применение этих комплексов позволило предотвратить детонацию взрывных устройств.
Затем военные приступили к развёртыванию комплексов, их маскировке и инженерному оборудованию позиций.
Расчетом станции «Ртуть-БМ» на площади несколько десятков гектар были установлены радиопомехи для защиты личного состава и техники от огня артиллерийских боеприпасов, начиненных электронными взрывателями.
- В свою очередь, экипажи комплексов «Борисоглебск-2» провели радиоразведку с определением координат узла связи, пунктов управления, диапазонов основных и запасных частот радиосети условного противника, с дальнейшим подавлением и установкой устойчивых радиопомех, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии военные предотвратили детонацию фугасов «противника»
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