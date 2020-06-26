Нарушения выявили при начислении платы за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды
В прокуратуру Заиграевского района Бурятии обратились жильцы многоквартирных домов. Они заявили о нарушении их прав при начислении платы за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды. Заявители проживают в посёлках Заиграево, Онохой и селе Челутай.
- Установлено, что в многоквартирных домах процедура допуска общедомовых приборов учёта в эксплуатацию проведена с нарушением Правил организации учёта электрической энергии на розничных рынках, утверждённых постановлением правительства РФ. Во время процедуры не присутствовали представители собственников помещений в многоквартирном доме и гарантирующего поставщика электрической энергии, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Начальнику Заиграевского сбытового участка территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» внесено представление.
- По результатам их рассмотрения 34 собственникам и пользователям жилых помещений произведены перерасчёты платы за электроэнергию, потреблённую на общедомовые нужды, в сторону уменьшения на общую сумму 152 тысячи рублей, - сообщает прокуратура.
В Бурятии начислили «лишних» 152 тысячи рублей за электроэнергию
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