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В Бурятии сворачивается волонтёрский штаб по борьбе с коронавирусом

В Бурятии сворачивается волонтёрский штаб по борьбе с коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За три месяца волонтёры отработали более 4,5 тысяч заявок

Сегодня, 26 июня, завершается работа волонтёрского штаба в «ДоброДоме», направленного на борьбу с коронавирусом. Добровольцы помогали жителям Бурятии три месяцев.

Волонтёрский штаб начал свою работу 27 марта. Добровольцы оказывали помощь пожилым и маломобильным людям, матерям-одиночкам, многодетным семьям, семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавируса.

Добровольцы занимались покупкой продуктов, лекарств и доставляли их домой к заявителю. Формировали бесплатные продуктовые наборы, которые приобретались на спонсорские и внебюджетные деньги.

За три месяца было выполнено более 4,5 тысяч заявок, выдано 5,6 тысяч социальных пакетов, роздано почти 15 тысяч одноразовых масок и 7,5 многоразовых. Несколько сотен раз волонтёры покупали заявителям продукты и лекарства за их счёт.

Волонтёрский штаб работал не только в Улан-Удэ. В целом по республике в доставке необходимых лекарств и продуктов нуждающимся принимали участие 950 волонтёров: 778 - в районах республики и 172 - в Улан-Удэ.

- В единый волонтёрский штаб входили сотрудники ГБУ «Молодёжный центр РБ», управления по делам молодёжи администрации Улан-Удэ, регионального ресурсного центра «ДоброДом», участники движений «Волонтёры Победы», «Боевое Братство», «Российский союз молодёжи», «КВН Бурятии», «Молодая гвардия Единой России», - отмечают в пресс-службе молодёжного центра Бурятии.

«Байкал-Daily» рассказывал о работе волонтёров, в рядах которого были самые разные люди – от студентов до многодетных родителей.

С откровенным интервью с добровольцем Никитой Машановым можно ознакомиться по ссылке.


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