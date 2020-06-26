За три месяца волонтёры отработали более 4,5 тысяч заявок
Сегодня, 26 июня, завершается работа волонтёрского штаба в «ДоброДоме», направленного на борьбу с коронавирусом. Добровольцы помогали жителям Бурятии три месяцев.
Волонтёрский штаб начал свою работу 27 марта. Добровольцы оказывали помощь пожилым и маломобильным людям, матерям-одиночкам, многодетным семьям, семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением коронавируса.
Добровольцы занимались покупкой продуктов, лекарств и доставляли их домой к заявителю. Формировали бесплатные продуктовые наборы, которые приобретались на спонсорские и внебюджетные деньги.
За три месяца было выполнено более 4,5 тысяч заявок, выдано 5,6 тысяч социальных пакетов, роздано почти 15 тысяч одноразовых масок и 7,5 многоразовых. Несколько сотен раз волонтёры покупали заявителям продукты и лекарства за их счёт.
Волонтёрский штаб работал не только в Улан-Удэ. В целом по республике в доставке необходимых лекарств и продуктов нуждающимся принимали участие 950 волонтёров: 778 - в районах республики и 172 - в Улан-Удэ.
- В единый волонтёрский штаб входили сотрудники ГБУ «Молодёжный центр РБ», управления по делам молодёжи администрации Улан-Удэ, регионального ресурсного центра «ДоброДом», участники движений «Волонтёры Победы», «Боевое Братство», «Российский союз молодёжи», «КВН Бурятии», «Молодая гвардия Единой России», - отмечают в пресс-службе молодёжного центра Бурятии.
«Байкал-Daily» рассказывал о работе волонтёров, в рядах которого были самые разные люди – от студентов до многодетных родителей.
С откровенным интервью с добровольцем Никитой Машановым можно ознакомиться по ссылке.
В Бурятии сворачивается волонтёрский штаб по борьбе с коронавирусом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участием во флешмобе каждый выразил свою благодарность ветеранам
Синоптики прогнозируют местами грозы
В новом проекте вспоминают о восхождении звёзд бурятской эстрады и о том, что принесло им бешеную славу в 90-е
Пьяная женщина нецензурно выражалась на вокзале
Также мужчину оштрафовали на 7 тысяч рублей
Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно
Днём в столице Бурятии возможна гроза с кратковременным дождём
Победу театру народной музыки и танца «Забава» принесла песня «Тёмная ночь»
В Куйтунском районе с 50-летней годовщиной поздравили чету Воздвиженских
Участниками могут стать дети в возрасте от 4 до 14 лет
Победителей ждут ценные подарки и денежные призы
Памятник Виктору Новокшенову установлен в парке ДК «Современник»
Церемония передачи прошла в День памяти и скорби
Помощь окажут собакам, кошкам, козам, свиньям, коровам и лошадям
Воспитанник соцучреждения Усольского района – участник сводного духового оркестра Иркутского гарнизона