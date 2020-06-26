Синоптики прогнозируют местами грозы
В Бурятии ожидаются жаркие выходные.
По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 27 июня, по республике преимущественно без осадков, днём по юго-западу и югу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный ночью слабый, днём 5-10, при грозах до 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью +12, +17, местами +4, +9, днём +29, +34, местами +21, +26.
В воскресенье, 28 июня, по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью +13, +18, местами +4, +9, днём +28, +33, местами +20, +25.
В Бурятии будут жаркие выходные
Общество, Фото:
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