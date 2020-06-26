Житель Иркутской области получил «условку» за покупку наркотика

Также мужчину оштрафовали на 7 тысяч рублей



В Иркутской области Усть-Кутским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.



Следствием и судом установлено, что в Усть-Куте подсудимый бесконтактным способом приобрёл наркотическое средство N-метилэфедрон в крупном размере. В последующем он был задержан сотрудниками полиции, а в ходе проведения личного досмотра наркотическое вещество было у него обнаружено и изъято.



- Судом с учётом мнения государственного обвинителя Осетровской транспортной прокуратуры подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении и с учётом полного признания вины и раскаяния в содеянном ему назначено наказание в лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 7 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор вступил в законную силу.

