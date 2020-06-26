Также мужчину оштрафовали на 7 тысяч рублей
В Иркутской области Усть-Кутским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвинялся в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.
Следствием и судом установлено, что в Усть-Куте подсудимый бесконтактным способом приобрёл наркотическое средство N-метилэфедрон в крупном размере. В последующем он был задержан сотрудниками полиции, а в ходе проведения личного досмотра наркотическое вещество было у него обнаружено и изъято.
- Судом с учётом мнения государственного обвинителя Осетровской транспортной прокуратуры подсудимый признан виновным в инкриминируемом преступлении и с учётом полного признания вины и раскаяния в содеянном ему назначено наказание в лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в размере 7 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Иркутской области получил «условку» за покупку наркотика
Общество, Фото:
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