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В Бурятии нарушителей противопожарного режима оштрафовали на 6,5 млн рублей

В Бурятии нарушителей противопожарного режима оштрафовали на 6,5 млн рублей
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Рейдовые мероприятия проводятся ежедневно

С начала пожароопасного сезона контрольно-патрульными группами составлено около 2,5 тысяч протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение особого противопожарного режима. К административной ответственности привлечены 1225 лиц, общая сумма наложенных штрафов составила более 6,5 млн. рублей. Установлены 6 виновников возникновения лесных пожаров, в отношении 3-х из них возбуждены уголовные дела.

- Специалисты управления надзорной деятельности и профилактической работы продолжают подворовой обход частного сектора с целью разъяснения требований пожарной безопасности. Органами внутренних дел и специалистами лесного хозяйства проводятся патрулирования лесного фонда. К данной работе также привлекаются органы местного самоуправления и старосты населённых пунктов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Всего в республике действуют более 700 межведомственных групп общей численностью около трёх тысяч человек, ежедневно проводится до 200 рейдовых мероприятий.

В Бурятии установлен запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях частных жилых домов, на территориях садоводческих и огороднических товариществ. Введён запрет на выжигание сухой растительности на земельных участках населённых пунктов, а также на неиспользуемых землях сельскохозяйственного назначения.

В период действия особого противопожарного режима ужесточены административные санкции за нарушение требований противопожарного режима, штраф на граждан составляет до четырёх тысяч рублей, на должностных лиц – до тридцати тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до сорока тысяч рублей, на юридических лиц – до пятисот тысяч рублей.
лесные пожары
 
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