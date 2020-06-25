Специалисты наблюдают за этим животным третий год
В заказнике «Фролихинский» в Бурятии фотоловушка засняла молодого изюбря.
- Третий год мы наблюдаем за молодым изюбрем в заказнике «Фролихинский». От других он несколько отличается телосложением, окрасом и исключительной осторожностью. Нынешней весной объектив прибора уловил момент, когда молодой красавец, занимаясь туалетом, вычесал клок «линной» шерсти своим копытом, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
После того, как изюбрь окончил процедуру, его шерсть тут же забрала ворона для обустройства своего гнезда. «В дикой природе все процессы безотходны!» - отмечают специалисты заказника.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в Северо-Байкальском районе Бурятии в объектив фотоловушки также попал бурый медведь.
- Сработала фотоловушка, думали «чёрные» лесорубы, а оказалось медведь! Вышел всего в трёх километрах от посёлка Новый Уоян, наверное, местные жители что-то вкусное готовили, вот он и вышел на запах. Они тут часто спокойно прогуливаются, - рассказал тогда главный лесничий Уоянского лесничества Андрей Тихонов.
В Бурятию в фотоловушку попал очень осторожный изюбрь
Общество, Фото:
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