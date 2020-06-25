Оперная дива Ольга Жигмитова представила новый творческий проект

В Бурятии дан старт творческому проекту заслуженной артистки республики, солистки Бурятского театра оперы и балета Ольги Жигмитовой. Проект называется «Ольга Жигмитова и друзья». Его особенность в том, что принимают участие не профессиональные певцы, а люди разных профессий, стремящиеся раскрыть свой творческий потенциал.
- Безусловно, работа эта непростая, так как нужно много заниматься с начинающими певцами, приучать к сольфеджио и хорошей дикции, готовить к студийной работе и самой познавать этот труд, наполняясь творчеством, терпением и любовью к делу, - отметила заслуженная артистка Бурятии Ольга Жигмитова.
Проект открылся песней на бурятском языке под названием «Буянтай минии Буряад орон» (Благословенная Бурятия). Слова Надежды Доржиевой, музыка Сэсэгмы Ринчиновой. Продолжительность – почти четыре минуты, в ней поётся о родном крае, благословенной Бурятии. Исполняют композицию сама Ольга Жигмитова, а также сотрудницы Бурятского лесопромышленного колледжа Зинаида Шараева (педагог дополнительного образования) и Надежда Байдаева (преподаватель истории). В работе с прославленной оперной певицей Ольгой Жигмитовой они постигали первые азы вокала.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сэсэгма Ринчинова, чья музыка звучит в песне, скончалась после тяжёлой болезни в апреле. Она была талантливым педагогом по вокалу, работала в школе искусств №8. С 2012 года была бессменным руководителем детской вокальной студии «Мүнгэн хонхонууд» (Серебряные колокольчики).
Её единомышленники вспоминают, что Сэсэгма Цыбиковна с большой ответственностью работала с солистами над произношением и репетировала с детьми в Улан-Удэ, тогда как другой руководитель студии плотно работает в Москве. Весной новость о кончине стала глубоким потрясением для всех, кто работал вместе с педагогом. Юные певцы ждали, что она скоро выздоровеет, и начнутся репетиции новых песен.
- Она перед уходом оставила нам очень красивую песню на слова Надежды Доржиевой. Сэсэгма Цыбиковна очень хотела, чтоб песня осуществилась и жила своей жизнью, неся свет, благодарность и надежду о Благословенной Бурятии, как и звучит перевод названия песни, - поделилась сегодня Ольга Жигмитова.
- Песня объединяет, в творческом труде всегда выявляется всё самое прекрасное или же наоборот, но только настоящие друзья обязательно обретут тот самый главный смысл, который и будет служить всем самым добрым, настоящим и преданным. Друзья — это целая жизнь, это счастье, и это прекрасно! – добавила она.
Ольга Жигмитова поблагодарила композитора Дарью Коркину за сотрудничество и создание аранжировки песни «Буянтай минии Буряад орон», а также студию республиканского центра народного творчества и лично звукорежиссёра Георгия Байбородина.
Ольга Жигмитова также является руководителем культурного центра «Благость».