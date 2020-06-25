Оперная дива Ольга Жигмитова представила новый творческий проект

Проект открылся песней на бурятском языке под названием «Буянтай минии Буряад орон» (Благословенная Бурятия). Слова Надежды Доржиевой, музыка Сэсэгмы Ринчиновой. Продолжительность – почти четыре минуты, в ней поётся о родном крае, благословенной Бурятии. Исполняют композицию сама Ольга Жигмитова, а также сотрудницы Бурятского лесопромышленного колледжа Зинаида Шараева (педагог дополнительного образования) и Надежда Байдаева (преподаватель истории). В работе с прославленной оперной певицей Ольгой Жигмитовой они постигали первые азы вокала.

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