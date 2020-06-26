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В Улан-Удэ сохранится жаркая погода

В Улан-Удэ сохранится жаркая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Днём в столице Бурятии возможна гроза с кратковременным дождём

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 июня по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный ночью слабый, днём 5-10, при грозах до 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью 12-17, местами 3-8 тепла, днём 27-32, местами 20-25 тепла.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-14, днём 29-31 тепла.
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