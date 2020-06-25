Отправленные на карантин отделения Тункинской больницы открылись

В Тункинском районе всё чаще стали регистрироваться завозные случаи коронавируса
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня стало известно, что в Тункинском районе Бурятии, который долгое время оставался «чистым» от коронавируса, появился первый больной. Когда у него выявили положительную пробу, пациент успел побывать в двух отделениях и реанимации Тункинской центральной районной больницы.
Пациент поступил с сопутствующим диагнозом лёгочной системы на фоне ранее полученной спинальной травме с параличами конечностей. После уточнения диагноза пациент был переведён санавиацией в республиканскую инфекционную больницу.
К сожалению, его спасти не удалось. Этот случай стал 12-м летальным исходом среди больных коронавирусом в республике.
- Необходимо отметить слаженную работу медицинских работников по недопущения распространения очага инфекции. Каждый медицинский работник на своём месте проявил профессионализм, знание работы в очагах и контактными, полученными ранее во время тренировок. По постановлению работников санитарной службы были закрыты на карантин два отделения ЦРБ. Проведены обследование контактных лиц из числа медработников и окружения данного пациента, - сообщили «Байкал-Daily» в Тункинской больнице.
После того, как результаты анализов показали отрицательный результат двукратно, проведены дезинфекционные мероприятия, отделения открылись. На сегодня они функционируют в штатном режиме.
В период пандемии в Тункинском районе отмечаются так называемые «завозные случаи», когда больные прибывают в район из других территорий. При регистрации подобных случаев проводится весь объём мероприятий по обследованию контактных лиц, соблюдения режимов самоизоляции, рекомендованных методическими указаниями.
В больнице отметили высокий профессионализм и клиническое мышление медицинских работников:
Хартахоева И.Н. –зам.главного врача по мед.части,
Байлова С.С. – врач- терапевт,
Алсяева Е.Л. – врач – терапевт, начальник противоэпидемической группы, Будаев Ч.Б. врач- реаниматолог,
Ангархаев С.В. - зав. поликлиникой,
Дарбалаева Л.Д. - врач- инфекционист,
Жамсаранова Е.В. – врач- эпидимиолог и медицинские сёстры, санитарки отделений.
Организацией ухода, наблюдением за больными занимались Туруева А.М.- и.о главной медицинской сестры больницы, Шубина О.П. – старшая медсестра хирургического отделения.
Эти и многие другие работники внесли посильный вклад в борьбе с коронавирусом в Тунке.
Отправленные на карантин отделения Тункинской больницы открылись
Общество, Фото:
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