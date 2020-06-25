В Забайкалье объявлен конкурс рисунков «Спорту - да! Наркотикам - нет!»

Участниками могут стать дети в возрасте от 4 до 14 лет



В Забайкальском крае стартовал конкурс рисунков «Спорту - да! Наркотикам - нет!». Министерство физической культуры и спорта региона объявило его в рамках международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.



Конкурс проводится с 25 июня по 10 июля. К участию приглашаются дети в возрасте от 4 до 14 лет, проживающие на территории Забайкалья. Принимаются рисунки в любой технике на тему спортивных занятий и участия в соревнованиях на тему «Спорту - да! Наркотикам - нет!».



При оценке конкурсных работ жюри будет учитывать содержание рисунка, его композиционное решение, мастерство изображения и цветовое решение.



- Для участия нужно прислать рисунок в электронном виде на электронную почту sportmasszab@bk.ru с указанием темы письма «Конкурс рисунков». Жюри выберет три лучших работы, а победители будут награждены призами от министерства, – цитирует слова министра физической культуры и спорта Забайкальского края Виталия Ломаева его пресс-служба.



Возрастное ограничение 6+