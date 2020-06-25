Участниками могут стать дети в возрасте от 4 до 14 лет
В Забайкальском крае стартовал конкурс рисунков «Спорту - да! Наркотикам - нет!». Министерство физической культуры и спорта региона объявило его в рамках международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Конкурс проводится с 25 июня по 10 июля. К участию приглашаются дети в возрасте от 4 до 14 лет, проживающие на территории Забайкалья. Принимаются рисунки в любой технике на тему спортивных занятий и участия в соревнованиях на тему «Спорту - да! Наркотикам - нет!».
При оценке конкурсных работ жюри будет учитывать содержание рисунка, его композиционное решение, мастерство изображения и цветовое решение.
- Для участия нужно прислать рисунок в электронном виде на электронную почту sportmasszab@bk.ru с указанием темы письма «Конкурс рисунков». Жюри выберет три лучших работы, а победители будут награждены призами от министерства, – цитирует слова министра физической культуры и спорта Забайкальского края Виталия Ломаева его пресс-служба.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье объявлен конкурс рисунков «Спорту - да! Наркотикам - нет!»
Общество, Фото:
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