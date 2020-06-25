В Иркутской области экс-мэр района отметил золотую свадьбу

В Куйтунском районе с 50-летней годовщиной поздравили чету Воздвиженских



В Куйтунском районе Иркутской области золотой юбилей семейной жизни отметили Владимир Михайлович и Альбина Елизаровна Воздвиженские.



В далёком 1947 году в Куйтунском районе в разных семьях родились мальчик Вова и девочка Альбина. После окончания школы волею судьбы поступили в один институт, Владимир – на инженера-механика, Альбина – на экономиста. После 5 курса поженились и по распределению уехали работать в село Уян. В 1971 году великое чувство любви подарило семье Воздвиженских сына Игоря, а через два года – дочь Светлану. Семья росла, крепла, с каждым днём становилась счастливее и надёжнее. А дальше 5 лет жизни в Иркутске, затем 5 лет в посёлке Харик.



В 1985 году Владимира Михайловича перевели председателем колхоза «Гигант» села Каразей, а Альбина Елизаровна, как всегда, была рядом с мужем – работала там же экономистом. В 1997 году Воздвиженские ушли с колхоза и организовали своё крестьянское фермерское хозяйство. Этой осенью хозяйству Воздвиженских будет уже 23 года. С 1998 года по 2000 год Владимир Михайлович работал в Каразейской школе преподавателем сельскохозяйственных машин и тракторов. Он большой книголюб, очень много знает, всесторонне развит. Всегда помогал внукам в учебной программе, объяснял физику и математику очень просто и понятно, и до сих пор его внучки-студентки просят помощи у деда в учёбе.



За огромные заслуги Владимир Михайлович был выбран мэром Куйтунского района с 2003 года по 2007 год. За свою трудовую деятельность награждён множеством грамот, знаком «Почётный фермер», медалью «За вклад в развитие образования Куйтунского района», является почётным жителем Куйтунского района и села Каразей. Альбина Елизаровна с 2003 года по настоящее время стала главой КФХ. Она также награждена множеством грамот, имеет медаль «За трудовую доблесть», звание «Почётный работник АПК России», является почётным жителем села Каразей.



И сейчас, несмотря на свой пенсионный возраст, Воздвиженские продолжают работать. В доме всегда царит идеальная чистота, ведь Альбина Елизаровна отличная хозяйка. А ещё она любит выращивать цветы в своём саду. У Владимира Михайловича и Альбины Елизаровны двое детей, четыре внучки, один внук и один правнук. Дети и внуки помогают им в развитии фермерского хозяйства, пекут хлебобулочные изделия, изготавливают колбасы и многое другое.



С золотым юбилеем семью Воздвиженских поздравил мэр Куйтунского района Алексей Мари, пожелав им здоровья, взаимопонимания и счастья. Начальник отдела по Куйтунскому району службы ЗАГС Валентина Воронова вручила Владимиру Михайловичу и Альбине Елизаровне приветственный адрес службы записи актов гражданского состояния Иркутской области, отметив, что гордится этой семьёй, представленной на вручение медали от правительства Иркутской области «За любовь и верность». В канун празднования Дня семьи, любви и верности была подготовлена и направлена в местную газету заметка-поздравление о юбилярах. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния Иркутской области.

