На УИКах организуют маршрутизацию перемещения голосующих по поправкам в Конституцию
Сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентина Бальжанова рассказала, какие меры безопасности будут предприняты во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
- В начале июня главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой были утверждены рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период проведения голосования. Все рекомендации доведены до правительства Бурятии, органов местного самоуправления, избирательной комиссии, - рассказала Валентина Бальжанова.
По её словам, самое главное условие – обеспечить безопасность членов избиркома, наблюдателей, СМИ и, конечно, самих избирателей.
- Все будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и индивидуальными ручками. При входе всем будет проводится термометрия, далее – на участках проведена маршрутизация перемещения, везде будут указатели. На выходе будут установлены контейнеры, куда проголосовавший может бросить маску, перчатки и ручку. Санитарная обработка помещения будет проводиться каждые два часа, - отмечает замруководителя управления Роспотребнадзора.
Также контролируются списки членов избирательной комиссии и наблюдателей – необходимо не допустить к работе больных лиц и контактных.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии больные и контактные лица смогут проголосовать непосредственно в медучреждениях, а для общественного контроля будут привлекаться специальные медицинские группы, в составе которых члены избирательной комиссии, являющиеся медработниками, и наблюдатели, также являющиеся медиками.
Особые медицинские группы на голосование направляет медицинская палата Бурятии. Все участки для голосования в лечебных учреждениях обеспечены наблюдателями-медиками – всего 150 человек.
Сегодня в Бурятии стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию.
Избирательные участки в Бурятии будут обрабатывать каждые два часа
Общество, Фото:
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