 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Июня

24 Июня

Популярное

Избирательные участки в Бурятии будут обрабатывать каждые два часа

Избирательные участки в Бурятии будут обрабатывать каждые два часа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На УИКах организуют маршрутизацию перемещения голосующих по поправкам в Конституцию

Сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентина Бальжанова рассказала, какие меры безопасности будут предприняты во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

- В начале июня главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой были утверждены рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в период проведения голосования. Все рекомендации доведены до правительства Бурятии, органов местного самоуправления, избирательной комиссии, - рассказала Валентина Бальжанова.

По её словам, самое главное условие – обеспечить безопасность членов избиркома, наблюдателей, СМИ и, конечно, самих избирателей.

- Все будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и индивидуальными ручками. При входе всем будет проводится термометрия, далее – на участках проведена маршрутизация перемещения, везде будут указатели. На выходе будут установлены контейнеры, куда проголосовавший может бросить маску, перчатки и ручку. Санитарная обработка помещения будет проводиться каждые два часа, - отмечает замруководителя управления Роспотребнадзора.

Также контролируются списки членов избирательной комиссии и наблюдателей – необходимо не допустить к работе больных лиц и контактных.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии больные и контактные лица смогут проголосовать непосредственно в медучреждениях, а для общественного контроля будут привлекаться специальные медицинские группы, в составе которых члены избирательной комиссии, являющиеся медработниками, и наблюдатели, также являющиеся медиками.

Особые медицинские группы на голосование направляет медицинская палата Бурятии. Все участки для голосования в лечебных учреждениях обеспечены наблюдателями-медиками – всего 150 человек.

Сегодня в Бурятии стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию.


дезинфекция Конституция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Избирательные участки в Бурятии будут обрабатывать каждые два часа
Избирательные участки в Бурятии будут обрабатывать каждые два часа
Общество, 25.06.2020
На УИКах организуют маршрутизацию перемещения голосующих по поправкам в Конституцию
Медработники Кяхты заявили, что главврач лишил их обещанной прибавки к зарплате
Медработники Кяхты заявили, что главврач лишил их обещанной прибавки к зарплате
Общество, 25.06.2020
Ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Бурятии
В Бурятии семьи с детьми ещё раз получат по 10 тысяч в июле
В Бурятии семьи с детьми ещё раз получат по 10 тысяч в июле
Общество, 25.06.2020
Выплаты на детей до 16 лет будут назначены автоматически, по ранее поданным реквизитам
«Письма с фронта» представили в Улан-Удэ
«Письма с фронта» представили в Улан-Удэ
Общество, 25.06.2020
Выставка под таким названием открылась в Этнографическом музее
Управляющий ВТБ в Бурятии Инесса Лхасаранова: «Мы не оставляем своих заёмщиков одних в тяжёлых условиях»
Управляющий ВТБ в Бурятии Инесса Лхасаранова: «Мы не оставляем своих заёмщиков одних в тяжёлых условиях»
Общество, 25.06.2020
Ситуация с пандемией коронавируса ударила по всем сферам жизни не только в республике, стране, но и по всему миру. Как один из ведущих российских банков помогает бизнесу Бурятии справляться с трудностями, и какие полезные новшества он предложил компаниям региона, рассказала управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова.

В разбитом дворе в Улан-Удэ построят сразу три парковки
В разбитом дворе в Улан-Удэ построят сразу три парковки
Общество, 25.06.2020
В мэрии заявили, что жильцы сами выбрали себе такое благоустройство
Вокруг сюжета о мутнеющем Байкале разразился скандал
Вокруг сюжета о мутнеющем Байкале разразился скандал
Общество, 25.06.2020
Учёные опровергают сюжет РЕН ТВ о том, что Байкал превращается в мутную жижу  
В Бурятии осуждённые женщины участвовали в «Весёлых стартах»
В Бурятии осуждённые женщины участвовали в «Весёлых стартах»
Общество, 25.06.2020
В исправительной колонии №7 прошла спартакиада «Наркотикам – нет!»
Забайкалье скончался 41-й больной коронавирусом
Забайкалье скончался 41-й больной коронавирусом
Общество, 25.06.2020
В регионе более 2,8 тысяч случаев заражения COVID-19
В Бурятии снимают короткометражки о Героях Советского Союза
В Бурятии снимают короткометражки о Героях Советского Союза
Общество, 25.06.2020
Первый фильм посвящён Никифору Афанасьеву, который начинал войну поваром, а окончил Героем Советского Союза  
В Бурятии стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию
В Бурятии стартовало досрочное голосование по поправкам в Конституцию
Общество, 25.06.2020
Досрочное голосование по поправкам в Конституцию проходит на 837 избирательных участках
В Улан-Удэ прозвучали 30 залпов праздничного салюта. Фоторепортаж
В Улан-Удэ прозвучали 30 залпов праздничного салюта. Фоторепортаж
Общество, 25.06.2020
Салют в день парада Победы длился около 15 минут. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с острова Комсомольский

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^