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Многодетные семьи Бурятии приглашают участвовать в фотоконкурсе

Многодетные семьи Бурятии приглашают участвовать в фотоконкурсе
Общество,  Фото:pixabay.com
Победителей ждут ценные подарки и денежные призы

В Бурятии многодетные семьи приглашают к участию во всероссийском фотоконкурсе «От трёх до бесконечности». Он посвящён многодетным семьям России и призван показать, что большие российские семьи — это самые красивые, успешные и благополучные семьи.

Участвовать могут профессионалы и фотолюбители из всех регионов РФ. Один автор может прислать на конкурс не более 20 фотографий. На конкурс принимаются снимки, на которых изображены многодетные семьи. Многодетной считается семья, воспитывающая троих и более детей. Фотографии могут быть как постановочные, так и репортажные.

Темы конкурса: «Веселые будни большой семьи», «Счастливая семья», «На пути к бесконечности».

Победителей ждут ценные подарки и денежные призы от партнёров конкурса: 1 место – 30 000 рублей; 2 место – 20 000 рублей; 3 место – 10 000 рублей

Члены жюри назначаются из числа уважаемых фотографов российского и международного уровня. Они выберут лучшие работы, которые содержат выразительное и оригинальное авторское решение, творческий подход к раскрытию темы, а также имеют высокий художественный и эстетический уровень исполнения.

По итогам конкурса к 15 августа планируется создать банк данных и разместить его в сети. Банк будет содержать избранные фотографии и краткие сведения об авторах и участниках. Фотографии из банка данных могут быть использованы для социальной рекламы по регионам России, для поддержки образа успешной и благополучной большой семьи.

8 июля, в День семьи, любви и верности, будет показан грандиозный онлайн концерт в честь участников конкурса. Победителей объявят звезды театра, эстрады и кино, политические и общественные деятели, среди которых певица Зара, певица Алсу, победитель детского Евровидения в РФ Татьяна Меженцева, певица Марина Девятова, певец и композитор Денис Майданов, актёр Александр Олешко, телеведущая Юлия Барановская.

В честь финала фотоконкурса будет выпущена книга, в которую войдут фотографии-победители и лучшие фотографии из архива президента РФ Владимира Путина «Владимир Путин и многодетные семьи», предоставленные администрацией Президента РФ.

Выставка фотографий победителей пройдёт в государственном Кремлёвском дворце в ноябре этого года, и её смогут посмотреть тысячи зрителей со всего мира. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

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