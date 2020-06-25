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В Ангарске открыли памятник основателю АЭХК, отлитый в Улан-Удэ

В Ангарске открыли памятник основателю АЭХК, отлитый в Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Ангарска
Памятник Виктору Новокшенову установлен в парке ДК «Современник»

Памятник основателю Ангарского электролизного химического комбината (АЭХК) Виктору Новокшенову торжественно открыли в Ангарске 24 июня. В церемонии открытия приняли участие мэр округа Сергей Петров, председатель думы Александр Городской, директор АО «АЭХК» Александр Дудин, ветераны электролизного комбината.

- В следующем году наш город будет отмечать 70-летний юбилей. Очень странно, что до сих пор у нас не была увековечена память известных ангарчан, людей, которые стояли у истоков города, создавали его неповторимый облик и трудовую славу. Мы с вами вместе исправили эту несправедливость и открыли памятник легендарной личности – Виктору Фёдоровичу Новокшенову, – отметил Сергей Петров.

Специально к открытию памятника из Москвы прилетел Виктор Викторович Новокшенов – сын Виктора Фёдоровича.

- Какой же глыбой, великим человеком был отец, что спустя треть века после его кончины, память о нём жива в умах и сердцах ангарчан. Я очень рад присутствовать при историческом событии – открытии памятника моему отцу. Спасибо всем причастным к этому событию, – обратился к присутствующим сын первого директора АЭХК.

Площадка для установки мемориального объекта располагается в парке ДК «Современник». Полуфигура изготовлена из бронзы, гранитный постамент установлен на железобетонное основание, облицованное гранитом. Монумент отлит на Байкальском литейно-механическом заводе в Улан-Удэ.

Идея увековечить память Виктора Новокшенова, установив в городе скульптурную композицию, публично прозвучала в докладе мэра округа Сергея Петрова в апреле 2019 года. Инициативу поддержали ветераны АЭХК, руководство предприятия и компании «ТВЭЛ». Над памятником работал иркутский скульптор Александр Абрамов – автор монументальной полуфигуры графу Сперанскому в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.
Ангарск Иркутская область памятник
 
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