В Ангарске открыли памятник основателю АЭХК, отлитый в Улан-Удэ

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарска

Памятник Виктору Новокшенову установлен в парке ДК «Современник»



Памятник основателю Ангарского электролизного химического комбината (АЭХК) Виктору Новокшенову торжественно открыли в Ангарске 24 июня. В церемонии открытия приняли участие мэр округа Сергей Петров, председатель думы Александр Городской, директор АО «АЭХК» Александр Дудин, ветераны электролизного комбината.



- В следующем году наш город будет отмечать 70-летний юбилей. Очень странно, что до сих пор у нас не была увековечена память известных ангарчан, людей, которые стояли у истоков города, создавали его неповторимый облик и трудовую славу. Мы с вами вместе исправили эту несправедливость и открыли памятник легендарной личности – Виктору Фёдоровичу Новокшенову, – отметил Сергей Петров.



Специально к открытию памятника из Москвы прилетел Виктор Викторович Новокшенов – сын Виктора Фёдоровича.



- Какой же глыбой, великим человеком был отец, что спустя треть века после его кончины, память о нём жива в умах и сердцах ангарчан. Я очень рад присутствовать при историческом событии – открытии памятника моему отцу. Спасибо всем причастным к этому событию, – обратился к присутствующим сын первого директора АЭХК.



Площадка для установки мемориального объекта располагается в парке ДК «Современник». Полуфигура изготовлена из бронзы, гранитный постамент установлен на железобетонное основание, облицованное гранитом. Монумент отлит на Байкальском литейно-механическом заводе в Улан-Удэ.



Идея увековечить память Виктора Новокшенова, установив в городе скульптурную композицию, публично прозвучала в докладе мэра округа Сергея Петрова в апреле 2019 года. Инициативу поддержали ветераны АЭХК, руководство предприятия и компании «ТВЭЛ». Над памятником работал иркутский скульптор Александр Абрамов – автор монументальной полуфигуры графу Сперанскому в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

