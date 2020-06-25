Памятник Виктору Новокшенову установлен в парке ДК «Современник»
Памятник основателю Ангарского электролизного химического комбината (АЭХК) Виктору Новокшенову торжественно открыли в Ангарске 24 июня. В церемонии открытия приняли участие мэр округа Сергей Петров, председатель думы Александр Городской, директор АО «АЭХК» Александр Дудин, ветераны электролизного комбината.
- В следующем году наш город будет отмечать 70-летний юбилей. Очень странно, что до сих пор у нас не была увековечена память известных ангарчан, людей, которые стояли у истоков города, создавали его неповторимый облик и трудовую славу. Мы с вами вместе исправили эту несправедливость и открыли памятник легендарной личности – Виктору Фёдоровичу Новокшенову, – отметил Сергей Петров.
Специально к открытию памятника из Москвы прилетел Виктор Викторович Новокшенов – сын Виктора Фёдоровича.
- Какой же глыбой, великим человеком был отец, что спустя треть века после его кончины, память о нём жива в умах и сердцах ангарчан. Я очень рад присутствовать при историческом событии – открытии памятника моему отцу. Спасибо всем причастным к этому событию, – обратился к присутствующим сын первого директора АЭХК.
Площадка для установки мемориального объекта располагается в парке ДК «Современник». Полуфигура изготовлена из бронзы, гранитный постамент установлен на железобетонное основание, облицованное гранитом. Монумент отлит на Байкальском литейно-механическом заводе в Улан-Удэ.
Идея увековечить память Виктора Новокшенова, установив в городе скульптурную композицию, публично прозвучала в докладе мэра округа Сергея Петрова в апреле 2019 года. Инициативу поддержали ветераны АЭХК, руководство предприятия и компании «ТВЭЛ». Над памятником работал иркутский скульптор Александр Абрамов – автор монументальной полуфигуры графу Сперанскому в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.
В Ангарске открыли памятник основателю АЭХК, отлитый в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Помощь окажут собакам, кошкам, козам, свиньям, коровам и лошадям
Воспитанник соцучреждения Усольского района – участник сводного духового оркестра Иркутского гарнизона
В мероприятии, посвящённому 75-летию Победы, приняли участие более 1800 человек
Межведомственный рейд прошёл в четырёх населённых пунктах
Она стала победительницей экологического этапа всероссийского конкурса «Большая перемена»
В селе Бар совершили чин освящения
Управляющий ВТБ в Бурятии Инесса Лхасаранова: «Мы не оставляем своих заёмщиков одних в тяжёлых условиях»
Ситуация с пандемией коронавируса ударила по всем сферам жизни не только в республике, стране, но и по всему миру. Как один из ведущих российских банков помогает бизнесу Бурятии справляться с трудностями, и какие полезные новшества он предложил компаниям региона, рассказала управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова.
Бурятстат продолжает набор переписчиков для всероссийской переписи населения 2020 года
Специалисты наблюдают за этим животным третий год
Проект открылся премьерой песни «Благословенная Бурятия»
В Тункинском районе всё чаще стали регистрироваться завозные случаи коронавируса
На УИКах организуют маршрутизацию перемещения голосующих по поправкам в Конституцию
Ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Бурятии
Выплаты на детей до 16 лет будут назначены автоматически, по ранее поданным реквизитам
Выставка под таким названием открылась в Этнографическом музее