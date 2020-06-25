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Инженеры Монголии передали помощь для жителей приграничных регионов РФ

Инженеры Монголии передали помощь для жителей приграничных регионов РФ
Общество,  Фото:пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии
Церемония передачи прошла в День памяти и скорби

22 июня, в День памяти и скорби, члены ассоциации военных инженеров Монголии передали представительству Россотрудничества гуманитарный груз на 4,8 миллиона тугриков в поддержку жителей приграничных регионов России. На церемонии передачи гуманитарной помощи руководителю представительства Амгалану Базархандаеву присутствовали президент ассоциации, бывший министр обороны Монголии, генерал-лейтенант в отставке Л. Моломжамц; глава ассоциации, подполковник в отставке Е. Ариунболд; члены ассоциации: полковники С. Сайнцогт, Б. Мунхсайхан, А. Сухбаатар, Г. Нямдорж, а также исполнительный директор одной из монгольских компаний Э. Энхсурэн.

На встрече выпускники военных вузов Советского Союза отметили, что монгольский народ имеет с Россией давние добрососедские и дружественные отношения и всегда оказывают поддержку и помогают друг другу в трудные времена войны и в мирные годы. Гости с большой благодарностью вспоминали годы учебы в Советском Союзе, благодаря которому они достигли высот в профессиональной деятельности. Особую солидарность они выразили в проведении 24 июня парада Победы в Москве, в котором примут участие военные из Монголии. Кроме этого, члены делегации подчеркнули, что гуманитарная помощь является выражением глубокого уважения монгольского народа к российскому народу и военнослужащим Российской армии.

Руководство и члены ассоциация военных инженеров Монголии возложили цветы к первому камню в основание «Стелы памяти» российским соотечественникам, ушедшим на фронт из Монголии, и внесли денежные средства на строительство стелы.

Также в этот день в Улан-Баторе прошла международная акция «Свеча памяти». В ней приняли участие сотрудники дипломатических миссий, российские соотечественники, постоянно и временно проживающие в Монголии, студенты монгольских вузов, руководители и слушатели курсов русского языка центров при российском центре науки и культуры, представители общественных организаций и средств массовой информации.

Площадка РЦНК, где был заложен первый камень в основание «Стелы памяти», озарилась огнем 1418 свечей, каждая из которых подчеркивала дни страшной войны за всю историю человечества. С высоты птичьего полёта можно было увидеть импровизированный плац, на котором из более тысячи свечей зажигаются выложенные слова «Вечная память #Монголия», адресованные российским соотечественникам, ушедшим на фронт Великой Отечественной войны из Монголии. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Монголии.
День скорби Монголия коронавирус гуманитарная помощь
 
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