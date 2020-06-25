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Музыкант из Иркутской области участвовал в параде Победы в Москве

Музыкант из Иркутской области участвовал в параде Победы в Москве
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцразвития Иркутской области
Воспитанник соцучреждения Усольского района – участник сводного духового оркестра Иркутского гарнизона

24 июня в Москве состоялся парад Победы. Воспитанник социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Усольского района Иркутской области Алексей Бельков прошёл по Красной площади в составе сводного военного духового оркестра от Иркутского гарнизона, в котором в настоящее время Алексей проходит военную службу по контракту.

В 1998 году Алексей поступил в социально-реабилитационный центр Усольского района. Сотрудники запомнили его как ответственного, весёлого и целеустремленного мальчишку. Воспитатель Вера Ушакова приметила ребёнка, а директор учреждения Марина Палагина предложила ей принять его в свою семейно-воспитательную группу. Эта замечательная женщина очень полюбила жизнерадостного мальчишку, позднее оформила над ним опеку. Заметив его тягу к музыке, Вера Валентиновна привела Алёшу в духовой оркестр.

После окончания аграрно-промышленного техникума посёлка Железнодорожный Алексей связал свою судьбу с военным делом, а любовь к музыке стала его профессией. 24 июня у Алексея случились два важных события: он стал участником парада Победы, и ему вручили знак отличия министерства обороны. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.
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