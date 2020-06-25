Школьница из Иркутской области выиграла путёвку на Камчатку

Она стала победительницей экологического этапа всероссийского конкурса «Большая перемена»



Более миллиона российских старшеклассников подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена». 23 июня завершилась заявочная кампания конкурса. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Конкурс проходит по 9 тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).



С 15 по 21 июня прошла тематическая неделя «Сохраняй природу!», посвящённая экологии. Призом недели стали путёвки на Камчатку и озеро Байкал. Кристина Балакина из города Тайшет Иркутской области посетит полуостров Камчатка. Саида Рагимова из дагестанского города Хасавюрт сможет поехать на Байкал.



В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями станут 300 учащихся 8-9 классов и 300 десятиклассников. Очные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах, а финал конкурса состоится в октябре текущего года.



Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 миллиона рублей, учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в «Артек». 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.

