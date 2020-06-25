В Бурятии семьи с детьми ещё раз получат по 10 тысяч в июле

Выплаты на детей до 16 лет будут назначены автоматически, по ранее поданным реквизитам



Согласно указу президента от 23 июня, Отделение ПФР по Бурятии в июле начнёт единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 16 лет. Выплата составит 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.



Эти средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня уже перечисляются семьям Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.



Дополнительная выплата 10 тысяч рублей в июле положена всем детям, которые рождены с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.



За дополнительной выплатой 10 тысяч в июле не надо никуда обращаться. Пенсионный фонд беззаявительно оформит и перечислит средства на основании решений о предоставлении выплат 5 тысяч и 10 тысяч рублей, по тем же банковским реквизитам.



То есть, родителям, усыновителям и опекунам, которые уже получили ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, дополнительная июльская выплата 10 тыс. рублей будет предоставлена автоматически.



Родители, которые пока не обращались за выплатами в ПФР, получат дополнительные 10 тыс. рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. На это есть больше трёх месяцев – заявление можно подать до 1 октября. В случае их одобрения и перечисления средств дополнительная выплата 10 тыс. рублей предоставляется семье без какого-либо заявления.



- В Республике Бурятия, начиная с апреля, выплаты по указу президента уже получили более 232 тысяч детей на сумму около 2,5 млрд руб. Сейчас формируется дополнительная выплата 10 тысяч рублей, которая будет осуществлена в июле. На эти цели запланировано так же более 2,4 млрд. руб. – сообщил управляющий Отделением ПФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев - В общей сложности, учитывая все дополнительные меры поддержки, с апреля по июль ОПФР по Бурятии будет перечислено около 5 млрд. руб на детей от 0 до 16 лет.







