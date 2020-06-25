В мэрии заявили, что жильцы сами выбрали себе такое благоустройство
Во дворе дома по улице Яковлева, 13 в Улан-Удэ идёт ремонт. После него здесь появятся сразу три большие парковки для автомобилей.
- До недавнего времени в большом просторном дворе дети катались на велосипедах по разбитому асфальту, водители парковали свои машины, где хотели, а вся территория двора была в канавах и кочках, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Скоро здесь начнётся асфальтирование двора. Сейчас подготовительные работы полностью завершены в точном соответствии с дизайном-проектом. Во дворе появятся длинные прогулочные тротуарные дорожки, будут два выхода на площадку, также будут построены три больших парковки для автомобилей. После асфальтирования будут установлены новые лавочки и урны, проведут озеленение и покрасят бордюры.
- Отметим, жильцы дома старательно составляли и подавали заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» и, наконец, добились своего. Что именно будет сделано во дворе, решали всем домом. Жители подчеркнули, что благодаря программе у домов впервые появились тротуары, - заявили в мэрии.
В разбитом дворе в Улан-Удэ построят сразу три парковки
Общество, Фото:
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