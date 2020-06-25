Вокруг сюжета о мутнеющем Байкале разразился скандал

«По словам учёных, уже в ближайшие годы Байкал потеряет свою прозрачность и станет мутным. А место губок займут другие организмы, более приспособленные к жизни в таких условиях. Масштаб вымирания поражает. Если 10 лет назад его фиксировали только в отдельных местах, то сейчас это явление повсеместно», - говорится в сюжете канала РЕН ТВ.







«Байкал не превращается в мутную жижу!»

Вокруг сюжета телеканала РЕН ТВ о состоянии Байкала разразился скандал.В начале недели телеканал выпустил сюжет под названием «Байкал теряет прозрачность». В нём утверждалось, что озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих в нём воду. Корреспондент ссылался на исследования иркутских учёных.«Кристально чистая вода Байкала совсем скоро может превратиться в мутную жижу. В уникальном озере прямо сейчас происходит микробиологическая катастрофа. Данные последней экспедиции учёных шокировали. Как утверждают иркутские учёные, озеро стремительно теряет прозрачность. А виной всему - массовое вымирание губок. Невзрачных и на первый взгляд ничем не примечательных подводных обитателей. Губки фильтруют воду и вскоре просто исчезнут», - нагнетается в сюжете.Приводятся в нём слова научного сотрудника Лимнологического института СО РАН о том, что учёные выявили некроз — частичное или полное отмирание тела губки. Отмечалось, что точные причины гибели микроорганизмов пока не установлены.Данную информацию опубликовали со ссылкой на телеканал многие федеральные СМИ. Отреагировал и Лимнологический институт СО РАН, потребовавший снять сюжет с новостной ленты.- Подача материала и выводы указанного репортажа не соответствует экологическому состоянию Байкала, и интервью, данное сотрудниками Института, авторам репортажа, - сообщается в письме директора института Андрея Федотова к каналу.Письмо опубликовано на сайте института.Также руководитель учреждения озвучил в письме официальную позицию учёных. Тезисно это:- Байкал не превращается в мутную жижу;- иркутские учёные не утверждают, что озеро стремительно теряет прозрачность;- вывод, что место губок займут другие организмы, более приспособленные к жизни в таких условиях, не делался;- в озере не происходит микробиологическая катастрофа;- помимо Листвянки губки не вымирают везде, где с жемчужиной Сибири соприкасается человек.В документе уточняется, что «действительно, с байкальскими губками происходят негативные изменения, и эти изменения отмечаются как на территориях, сопряжённых с высокой антропогенной нагрузкой, так и без таковой».- На одной небольшой площадке дна озера могут одновременно встречаться и больные, и здоровые губки. На сегодня у нас нет однозначного ответа о причинах данных изменений. И именно на исследования этого явления была направлена экспедиция, о которой был репортаж. Надеюсь, что данный репортаж не имел планомерной цели необоснованно снизить статус озера и перевести Байкал в категорию «мутной жижи» с подачи Российской Федерации как государства, неспособного сберечь объект ЮНЕСКО, а имела место журналистская некомпетентность, - заключается в письме директора.