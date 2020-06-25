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Вокруг сюжета о мутнеющем Байкале разразился скандал

Вокруг сюжета о мутнеющем Байкале разразился скандал
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Учёные опровергают сюжет РЕН ТВ о том, что Байкал превращается в мутную жижу

Вокруг сюжета телеканала РЕН ТВ о состоянии Байкала разразился скандал.

В начале недели телеканал выпустил сюжет под названием «Байкал теряет прозрачность». В нём утверждалось, что озеро Байкал начало стремительно терять прозрачность и мутнеть из-за массового вымирания губок, фильтрующих в нём воду. Корреспондент ссылался на исследования иркутских учёных.

«Кристально чистая вода Байкала совсем скоро может превратиться в мутную жижу. В уникальном озере прямо сейчас происходит микробиологическая катастрофа. Данные последней экспедиции учёных шокировали. Как утверждают иркутские учёные, озеро стремительно теряет прозрачность. А виной всему - массовое вымирание губок. Невзрачных и на первый взгляд ничем не примечательных подводных обитателей. Губки фильтруют воду и вскоре просто исчезнут», - нагнетается в сюжете.

Приводятся в нём слова научного сотрудника Лимнологического института СО РАН о том, что учёные выявили некроз — частичное или полное отмирание тела губки. Отмечалось, что точные причины гибели микроорганизмов пока не установлены.

«По словам учёных, уже в ближайшие годы Байкал потеряет свою прозрачность и станет мутным. А место губок займут другие организмы, более приспособленные к жизни в таких условиях. Масштаб вымирания поражает. Если 10 лет назад его фиксировали только в отдельных местах, то сейчас это явление повсеместно», - говорится в сюжете канала РЕН ТВ.

«Байкал не превращается в мутную жижу!»

Данную информацию опубликовали со ссылкой на телеканал многие федеральные СМИ. Отреагировал и Лимнологический институт СО РАН, потребовавший снять сюжет с новостной ленты.

- Подача материала и выводы указанного репортажа не соответствует экологическому состоянию Байкала, и интервью, данное сотрудниками Института, авторам репортажа, - сообщается в письме директора института Андрея Федотова к каналу.

Письмо опубликовано на сайте института.

Также руководитель учреждения озвучил в письме официальную позицию учёных. Тезисно это:

- Байкал не превращается в мутную жижу;

- иркутские учёные не утверждают, что озеро стремительно теряет прозрачность;

- вывод, что место губок займут другие организмы, более приспособленные к жизни в таких условиях, не делался;

- в озере не происходит микробиологическая катастрофа;

- помимо Листвянки губки не вымирают везде, где с жемчужиной Сибири соприкасается человек.

В документе уточняется, что «действительно, с байкальскими губками происходят негативные изменения, и эти изменения отмечаются как на территориях, сопряжённых с высокой антропогенной нагрузкой, так и без таковой».

- На одной небольшой площадке дна озера могут одновременно встречаться и больные, и здоровые губки. На сегодня у нас нет однозначного ответа о причинах данных изменений. И именно на исследования этого явления была направлена экспедиция, о которой был репортаж. Надеюсь, что данный репортаж не имел планомерной цели необоснованно снизить статус озера и перевести Байкал в категорию «мутной жижи» с подачи Российской Федерации как государства, неспособного сберечь объект ЮНЕСКО, а имела место журналистская некомпетентность, - заключается в письме директора.




Байкал телевидение
 
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