В Улан-Удэ возобновила работу клиника мелких животных

Помощь окажут собакам, кошкам, козам, свиньям, коровам и лошадям



В Улан-Удэ вновь открылась ветеринарная клиника мелких животных. Возобновившая работу клиника предназначена для обучения студентов факультета ветеринарной медицины Бурятской сельхозакадемии. Здесь будущие ветеринары на практике могут ознакомиться, как именно профессионально оказывается помощь раненым и больным зверям.



Сегодня клиника полностью оснащена всеми необходимыми препаратами: наркозом, антибиотиками, противовоспалительными и перевязочными средствами, хирургическими инструментами. Имеются специальные вольеры для передержки больных животных, операционные и процедурные залы.



- На базе этой клиники студенты будут проходить учебно-производственную практику и научно-исследовательские мероприятия по подготовке курсовых и дипломных работ, – объяснил и.о. декана факультета ветеринарной медицины Пётр Цыремпилов.



Как сообщает пресс-служба БГСХА, клиника может оказывать помощь собакам, кошкам и сельскохозяйственным животным: козам, свиньям, коровам, лошадям. Имеются комплексные вакцины российских и зарубежных производителей против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, аденовирусной инфекции, парвовирусного энтерита и лептоспироза.



- В клинике будут проводить не только вакцинацию и хирургические мероприятия, но также консультации по дальнейшему уходу за питомцами. Это питание, подбор диеты. Приём будет осуществляться абсолютно всех возрастных категорий животных, – рассказала заведующая клиники мелких животных Галина Тураева.

