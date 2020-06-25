В селе Бар совершили чин освящения
По благословению высокопреосвященнейшего Савватия, митрополита Улан-Удэнского и Бурятского, в селе Бар Мухоршибирского благочиния 23 июня был совершён чин освящения начала строительства храма в честь Казанской иконы Божьей матери. Чин освящения совершили благочинный церковного округа иерей Рустик Сидинкин и настоятель храма иерей Максим Соболев.
В планах жителей села изначально было построить сельскую часовню, но на состоявшемся в прошлом году общем собрании в присутствии священноначалия было всё-таки решено строить храм, который позволит жителям села участвовать в полноценной церковной жизни. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Ранее, Бурятская митрополия сообщила о традиционном крестном ходе в одном из сёл Прибайкальского района.
В Мухоршибирском районе Бурятии начато строительство храма
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