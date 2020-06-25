В Бурятии осуждённые женщины участвовали в «Весёлых стартах»

В исправительной колонии №7 прошла спартакиада «Наркотикам – нет!»



В Улан-Удэ в исправительной колонии №7 для женщин прошла спартакиада под девизом «Наркотикам – Нет! Мы - за здоровый образ жизни!». Мероприятие было подготовлено в рамках месячника, посвящённого международному Дню борьбы с наркозависимостью.



По отрядам проходили «Весёлые старты» и другие спортивные состязания. По итогам всех соревнований победила команда отряда №2. После мероприятия состоялось интервью с участницами спартакиады, для кабельного телевидения в учреждении.



Также о своих твёрдых намерениях завязать с пагубными пристрастиями заявили женщины, ранее употреблявшие наркотики, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

