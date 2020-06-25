В исправительной колонии №7 прошла спартакиада «Наркотикам – нет!»
В Улан-Удэ в исправительной колонии №7 для женщин прошла спартакиада под девизом «Наркотикам – Нет! Мы - за здоровый образ жизни!». Мероприятие было подготовлено в рамках месячника, посвящённого международному Дню борьбы с наркозависимостью.
По отрядам проходили «Весёлые старты» и другие спортивные состязания. По итогам всех соревнований победила команда отряда №2. После мероприятия состоялось интервью с участницами спартакиады, для кабельного телевидения в учреждении.
Также о своих твёрдых намерениях завязать с пагубными пристрастиями заявили женщины, ранее употреблявшие наркотики, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые женщины участвовали в «Весёлых стартах»
Общество, Фото:
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