На севере Бурятии проверили семьи с несовершеннолетними детьми

Межведомственный рейд прошёл в четырёх населённых пунктах



В Курумканском районе Бурятии проведён межведомственный профилактический рейд. Представители местного отдела социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделения МВД РФ по Курумканскому району выезжали в сёла Улюнхан, Алла, Майский и Арзгун. Здесь они проинспектировали 10 семей, в которых воспитываются 20 несовершеннолетних детей. Все семьи состоят на учёте в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



В ходе рейда проверены условия проживания несовершеннолетних детей и надлежащее исполнение родительских обязанностей. Родителям даны рекомендации по соблюдению противопожарного режима, безопасности на водоёмах, о недопущении нарушений общественного порядка, о надлежащем исполнении родительских обязанностей.



Также граждане получили консультации о новых дополнительных выплатах семьям с детьми, среди которых ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет, ежемесячная выплата от 3 до 7 лет, оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, имеющим детей школьного возраста. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

