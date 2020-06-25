В Бурятии снимают короткометражки о Героях Советского Союза

24 июня в Сети появилась первая серия цикла. Первый эпизод посвящён Герою Советского Союза Никифору Самсоновичу Афанасьеву. Фильм снабжён субтитрами на бурятском языке. Возрастное ограничение – 12+.







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В Бурятии снимают цикл короткометражных фильмов «Герои Бурятии». Команда медиа-группы «Арчи Филмс» работает над шестью эпизодами, каждая из которых рассказывает об одном из Героев Советского Союза, воевавших в годы Великой Отечественной.- Каждый житель Бурятии знает фамилии Жанаев, Оцимик, Афанасьев, Тулаев, Истомин, Ринчино. При праздновании Великой Победы в Великой Отечественной войне их имена звучат ещё чаще. Некоторые улицы, парки и скверы названы в их честь. Но многие ли задумывались, за какие доблести они были удостоены самой высшей награды военного времени? А ведь это были самые простые и обычные труженики колхозов. Простые сибиряки до войны они были такими, как и все. Бухгалтер, учитель, инженер электрик, механизатор, табунщик. Оказавшись в условиях военного времени, они смогли мобилизовать свои умения, навыки, знания и стать настоящими героями. Кто-то строил мосты и переправы, обеспечивая переход взводов и тяжелой техники, другие становились снайперами, обескураживая и наводя страх на солдат Вермахта, а кто-то почти в одиночку справлялся с целой ротой немцев, - прокомментировали представители «Арчи Филмс».Следующие эпизоды выйдут в Сеть в ближайшее время. Герои: Базар Ринчино, Жамбыл Тулаев, Василий Истомин, Константин Оцимик, Дарма Жанаев.Однако на шести эпизодах цикл не заканчивается. Планируется снять короткометражные фильмы про каждого Героя из Бурятии.Никифор Афанасьев родился в 1910 году в селе Мухор-Тала, ныне Заиграевского района Бурятии, в семье крестьянина-бедняка. Получил начальное образование. Долго учиться не пришлось, — надо было помогать родителям вести хозяйство. С детства с дядей ходил на охоту в тайгу. Одним из первых вступил в 1931 году в колхоз, трудился табунщиком, чабаном.Участник боёв на реке Халхин-Гол в 1939 году. Перед войной работал на мясокомбинате в Улан-Удэ.В сентябре 1941 года снова призван в Красную Армию. Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года. Начал службу с должности повара в стрелковом батальоне на Западном фронте. Весной 1942 года по собственной просьбе переведён в снайперы как бывший охотник.За короткий срок из личной винтовки уничтожил четырёх гитлеровцев, сказалась охотничья закалка. По его инициативе в дивизии, в которой он служил, широко развернулось снайперское движение. К сентябрю 1942 года на его личном счету было уже 86 уничтоженных солдат противника. Счёт его учеников тоже рос. В октябре счёт снайпера Афанасьева перевалил за 100 и он был награждён орденом Красного Знамени. В декабре 1942 года Афанасьеву, как зачинателю снайперского движения, глава правительства Монголии маршал Чойбалсан вручил орден «Полярная Звезда». К весне 1944 года старший сержант Никифор Афанасьев обучил снайперскому делу многих воинов.В апреле 1944 года дивизия стала 83-й гвардейской. В эти дни в одной из атак снайперским огнём Афанасьев уничтожил четыре огневые точки, в рукопашной схватке кинжалом и сапёрной лопаткой уничтожил семерых врагов и шестерых взял в плен. В этом бою был тяжело ранен: осколки мины застряли в лёгком и под сердцем. К этому времени на личном снайперском счету Афанасьева было более 200 уничтоженных фашистов.Несколько месяцев провёл в госпиталях и на фронт больше не вернулся. Был направлен в распоряжение Забайкальского фронта обучать снайперскому делу бойцов-дальневосточников. Здесь узнал о высокой награде. В июне 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.После войны Афанасьев вернулся в родное село Мухор-Тала, работал в колхозе.В 1950-м был лишён звания Героя Советского Союза за растрату колхозных денег. Переехал в село Тэгда Хоринского района Бурятии, работал в совхозе «Курбинский» табунщиком. Восстановлен в звании Героя Советского Союза в 1970-м по ходатайству однополчан как полностью искупивший свою вину честным трудом.Последние годы жил в Улан-Удэ. Скончался в 1980 году. Похоронен на кладбище села Тэгда.