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Управляющий ВТБ в Бурятии Инесса Лхасаранова: «Мы не оставляем своих заёмщиков одних в тяжёлых условиях»

Управляющий ВТБ в Бурятии Инесса Лхасаранова: «Мы не оставляем своих заёмщиков одних в тяжёлых условиях»
Общество, 
Ситуация с пандемией коронавируса ударила по всем сферам жизни не только в республике, стране, но и по всему миру. Как один из ведущих российских банков помогает бизнесу Бурятии справляться с трудностями, и какие полезные новшества он предложил компаниям региона, рассказала управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова.

- Расскажите, пожалуйста, что банк ВТБ может предложить малому и среднему бизнесу республики в сегодняшней сложной ситуации?

- Мы ежедневно общаемся с нашими предпринимателями. Конечно, понимаем тот эффект, который оказала пандемия на их бизнес, и для нас сейчас является приоритетной именно поддержка предпринимателей, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. 
 
В первую очередь, мы включились в работу в рамках госпрограмм. В тех случаях, когда предприятие не соответствует требованиям господдержки, мы предлагаем собственные программы. 

- Какие государственные программы действуют для компаний из отраслей, которые входят в перечень «пострадавших»? Перечислите, пожалуйста. 
 
- На сегодня действуют несколько программ. Первая программа действует в рамках ФЗ-106 от 3 апреля 2020 года, согласно которой предприниматели из пострадавших отраслей из перечня, утвержденного Правительством РФ, имеют право получить отсрочку платежей на 6 месяцев. 

Также мы предложили нашим заёмщикам поддержку в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы для компаний и индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей. По этой программе наши заёмщики получили кредиты на выплату заработной платы на один год, при этом на 6 месяцев действует нулевая ставка, а на оставшийся период – 3,5%. 

И сейчас, с 1 июня, стартовала новая программа поддержки занятости населения в рамках Постановления Правительства РФ №696. 

Компании могут направить заемные средства на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки. По кредиту предоставляется отсрочка платежей. При этом кредит может быть полностью погашен государством, если предприятие сохранит не менее 90% численность своих сотрудников. Если коллектив сохранится не менее, чем на 80% то будет погашено 50% займа. На сегодня подписано 93 кредитных соглашения на 794 млн рублей. Предприятия розничной торговли и сферы услуг уже получили такую меру поддержки. В работе находятся еще 38 заявок на сумму 150 млн руб. Это свидетельствует о том, что спрос на программу довольно высокий. 

Кроме того, мы ведем работу по госпрограмме реструктуризации и субсидированию процентной ставки (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №410). Программа позволяет получать компаниям, включенным в единый государственный реестр МСП из наиболее пострадавших отраслей, отсрочку уплаты кредита на 6 месяцев с делением процентных платежей на три равные части: по одной трети процентной ставки оплатят государство и банк, одна треть будет уплачиваться заемщиком. На текущий момент реализовано 14 кредитных сделок на сумму 246 млн рублей.

- А какие меры поддержки действуют для тех предприятий, которые не относятся к «пострадавшим»? 

- Да, вначале я рассказала вам о поддержке, которую оказал Банк ВТБ в рамках госпрограмм. Также дополнительно – можно сказать, параллельно – мы предоставили клиентам возможности поддержки по собственным программам банка. 
 
Если говорить в общем, то в рамках государственных программ и собственных мер поддержки клиентов малого, среднего и микробизнеса, то ВТБ в регионе предоставил кредитную помощь на 1,9 млрд рублей.

- Как, по Вашему мнению, пережил бизнес Бурятии ситуацию с пандемией? 

- Мы работаем с нашими заёмщиками всегда индивидуально. С каждым мы общаемся постоянно, ведем конструктивный диалог – их бизнес и риски нам понятны. С каждым из них мы спокойно отработали все ситуации. Уверены, что наши клиенты – находятся под надёжным таким зонтиком, который предложил банк. Мы своих заёмщиков не оставляем одних в таких тяжёлых условиях, будем идти вместе.

Что нужно сделать бизнесменам, чтобы получить кредитные каникулы или другие пакеты мер?

- Обращаться в банк любым доступным способом: через контакт-центр, сайт или в офисы банка. В текущих условиях мы всем нашим заёмщикам, в том числе как корпоративным клиентам, так и физическим лицам рекомендуем более активно обращаться через дистанционный канал связи. Контакт-центр работает круглосуточно: сотрудники Банка ВТБ дают достаточно компетентные и профессиональные консультации.

- Какие меры предприняты в банке, чтобы не допустить распространение коронавируса?

- У нас создан региональный оперативный штаб, мы ежедневно получаем информацию о текущем состоянии здоровья сотрудников, учитывая, что 100% офисов ВТБ в Бурятии работают. И я могу отметить, что сегодня в ВТБ в Бурятии нет ни одного заболевшего коронавирусом сотрудника. Это позитивный тренд. Банк уделяет большое внимание обеспечению безопасности и здоровью специалистов. Наши офисы подготовлены к работе в условиях пандемии, сотрудники имеют все средства индивидуальной защиты, включая маски, перчатки. Ежедневно каждые два часа идёт санитарная обработка.

- Насколько активно за кредитными каникулами обращается население региона? Скольким заемщикам банк помог?

- По поддержке заёмщиков, физических лиц, у нас есть разные программы – есть государственная программа (в рамках ФЗ-106), по которой заёмщик имеет право получить кредитные каникулы. Также в банке есть своя программа по предоставлению кредитных каникул с увеличенными лимитами. 

ВТБ в Республике Бурятия одобрил кредитные каникулы по государственным и собственным программам для более чем 1,5 тысяч заемщиков – физических лиц на 893 млн рублей. Из них 1,4 тысячи (773 млн рублей) — по потребительским кредитам, 86 сделок – по ипотеке (119 млн), 1 кредит по автокредитам (580 тыс. рублей).

Хочу отметить, количество обращений за каникулами составляет всего 3% от общего числа кредитов в нашем портфеле розничных заемщиков, абсолютное большинство из них было удовлетворено.

Хотела бы обратить внимание на активность клиентов: у нас за май на 40% снизилось количество обращений жителей за кредитными каникулами по сравнению с апрелем. Самая большая активность заёмщиков была в апреле, в мае мы уже зафиксировали снижение числа заявок. Более того, сейчас у нас увеличивается количество обращений за новыми кредитами. На сегодня, можно сказать, кредитная активность наших заемщиков постепенно восстанавливается. 
 
- Какие услуги сегодня можно получить онлайн?

- Для ВТБ цифровизация – стратегический приоритет, банк уже не первый год развивает диджитал-сервисы. В ситуации пандемии стало очевидно, что это «обязательная программа» для банков. Ранее ВТБ озвучивал цель перевести 100% услуг в цифровую форму к 2022 году, сейчас движение к этой цели только ускорилось. 

Большинство операций можно совершить в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Клиент дистанционно может подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, совершить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции. Мы рекомендуем нашим клиентам использовать возможности дистанционного обслуживания и минимизировать число посещений офисов.

Нужно сказать, банк продолжил работу по цифровизации в условиях пандемии ещё более активно. В качестве примера полностью дистанционного оформления розничного займа могу привести выдачу кредитов дистанционно по телефону. В мае банк запустил выдачу кредитов наличными по телефону. Услуга доступна действующим клиентам банка, которые уже имеют одобренное предложение, но не могут посетить офис из-за самоизоляции. 

Итак, процесс проходит в несколько этапов. На первом клиент получает предложение сотрудника контакт-центра ВТБ по телефону. Электронный комплект документов отправляется на подпись в ВТБ-Онлайн в рамках технологии безбумажного обслуживания. В своём личном кабинете клиент знакомится с документами на выдачу кредита и подписывает их простой электронной подписью в ВТБ-Онлайн. После этого средства зачисляются на счёт, а все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ-Онлайн. И клиент имеет к ним доступ в любое время.

- Как ещё банк облегчил жизнь своим клиентам с помощью своих услуг? 

- В мае в ВТБ-Онлайн появилась возможность подтвердить учётную запись на портале «Госуслуги» с помощью банка. Нашим клиентам не нужно идти в офис или центр обслуживания, чтобы верифицировать свой аккаунт на «Госуслугах» — всё можно сделать онлайн. 

Плюс, с 1 мая максимальная сумма разового перевода в Системе быстрых платежей для наших клиентов возрастает до 50 тыс. рублей за раз. Ранее лимит одной транзакции был ограничен 15 тыс. Ежемесячный лимит сохранился на уровне 300 тыс. рублей. В настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы на переводы в рамках Системы быстрых платежей.

А какие онлайн-услуги может получить бизнес? 

- Сейчас ВТБ предлагает линейку онлайн-инструментов, которые помогут предпринимателю на разных этапах ведения бизнеса в режиме самоизоляции. 

В условиях распространения коронавируса мы рекомендуем использование дистанционных каналов обслуживания, в том числе дистанционного резервирования счёта на сайте банка. Сервис позволяет оставить заявку и зарезервировать номер счёта на основании минимальных клиентских данных. Решение принимается онлайн в течение нескольких минут, после чего клиент может продолжить заполнение анкетных данных для завершения процедуры проверок. Услуга доступна для всех категорий бизнеса.

Так, подготовить документы для государственной регистрации ИП/ООО и отправить их в налоговую можно на сайте start.vtb.ru. Удаленно решить все вопросы бухгалтерского и налогового учёта можно с помощью сервиса «Цифра». Торговым компаниям также будет особенно полезна платформа ВТБ Бизнес-Коннект, позволяющая выходить на крупнейшие международные маркетплейсы (Amazon, Ebay, Alibaba, Aliexpress) в режиме одного окна. 

Все эти и другие полезные онлайн-инструменты для бизнеса объединены в специальном разделе на сайте банка – «Бизнес из дома». Раздел включает советы, сервисы и даже специальные партнёрские предложения для предпринимателей, ведущих бизнес в режиме онлайн.


банки ВТБ
 
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