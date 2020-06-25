В гнезде бывает от 15 до 45 гусениц
Улан-удэнцы сообщают о появлении вредителей на черёмухе, горожане задаются вопросом «Что делать?»
Специалисты пояснили, что в Бурятии продолжается вспышка массового размножения черёмуховой горностаевой моли Yponomeuta evonymella L. По сравнению с 2019 годом имеет меньший размах, как по численности вредителя, так и по охвату территории.
- Садоводам и огородникам не стоит сильно волноваться, поскольку черёмуховая горностаевая моль монофаг, т.е. её гусеницы питаются только листьями черёмухи. Вредитель даёт только одно поколение за лето. Сейчас можно наблюдать гусениц на кустах черёмухи в паутинных гнёздах, в гнезде бывает 15-45 гусениц, гусеницы могут полностью объесть листья на черёмухе, но в начале июля они прекратят питаться и окуклятся, - сообщили в Центре защиты леса Бурятии.
В июле будут летать бабочки, они отложат яйца на веточки черёмухи вблизи почек, прикрывая их сверху слизистым затвердевающим веществом в виде щитка. К осени вышедшие из яиц гусеницы первого возраста остаются под этим щитком и перезимовывают. На повреждённых черёмухах отрастают новые листья. Бороться с вредителем необходимо, когда он находится в стадии гусеницы.
Использовать можно для опрыскивания черёмухи любой разрешённый инсектицид: децис, интавир, искра, хлорофос, лепидоцид, битоксибациллин и т.п., или собрать гнёзда веником в ведро, а собранных гусениц умертвить, ошпарив кипятком, рекомендуют специалисты из Центра защиты леса.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в селе Ошурково Иволгинского района Бурятии местные жители сообщали о нашествии гусениц, пожирающих черёмуху. Ситуацию люди назвали «фильмом ужасов».
Улан-удэнцев просят не волноваться из-за гусениц на черёмухе
Общество, Фото:
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