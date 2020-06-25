Размытую дождём дорогу в Улан-Удэ обещают восстановить в ближайшие дни





В целом по городу ремонтируют 27 участков улиц на 700 млн рублей.



– На город в этом году в три раза больше денег, чем в предыдущие годы – 700 млн рублей в один год на дороги города Улан-Удэ. Большая нагрузка для города - сделать такой объём работы в один год. Город справляется, несмотря на то, что есть сложности, в том числе с проектной документацией. Я надеюсь, что жители города в конце года почувствуют какой объём работ сделан, – подчеркнул Алексей Цыденов.





