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Размытую дождём дорогу в Улан-Удэ обещают восстановить в ближайшие дни

Размытую дождём дорогу в Улан-Удэ обещают восстановить в ближайшие дни
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Речь идёт об улице Ченкирова в 100-х кварталах

Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверили ремонт дороги по улице Ченкирова в 100-х кварталах, размытую 21 июня после сильного ливня.

Основные транспортные артерии восстанавливались городскими службами после дождя в оперативном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии.

– Через 10 минут после того, как ливень прошёл, выехали коммунальные службы, обследовали все улицы, было принято решение в ночь выходить. Наиболее востребованные улицы, по которым нужно ехать с утра на работу, были уже в ночь отсыпаны и восстановлены. Но, к сожалению, очень много улиц попали под такое стихийное бедствие. Улицы грунтовые, песчаные. Промоины были до метра – полтора глубиной. Было принято решение направить сюда всю технику города. Не просто засыпать песком, а бутовым камнем и щебнем. Два-три дня, и мы закончим работу по восстановлению улиц, – сказал Игорь Шутенков.

Городские власти намерены разработать проектную документацию на ливневую канализацию города.

- У нас в городе порядка 600 км улиц и только 30 км из них имеют ливневую канализацию. Поэтому, чтобы весь город сразу погрузить в этот проект, необходимо несколько десятков млрд рублей. Первый шаг надо делать. В этом году мы уже выдаём техническое задание на подготовку проектной документации по ливневой канализации, – подчеркнул мэр. – Кстати, здесь на данном участке начнётся строительство на следующей неделе нормальной асфальтированной улицы и здесь предусмотрены водоотводы и четыре резервуара-перехватчика на 30 кубов каждый. Определён победитель, на следующей неделе заключаются контракты и начинаем работать.

Этим летом запланировано строительство дороги от 102 мкр. до 118 мкр. По результатам торгов победителем признан ООО «Легион-1» с ценой контракта более 90 млн рублей. Проектом предусмотрен не только ремонт проезжей части, но и обустройство водоотвода, наружное освещение, три автобусные остановки и озеленение. Кроме того, около 10 млн рублей сэкономленных от торгов средств планируют направить на устройство водоотводов по примыкающим улицам.

В целом по городу ремонтируют 27 участков улиц на 700 млн рублей.

– На город в этом году в три раза больше денег, чем в предыдущие годы – 700 млн рублей в один год на дороги города Улан-Удэ. Большая нагрузка для города - сделать такой объём работы в один год. Город справляется, несмотря на то, что есть сложности, в том числе с проектной документацией. Я надеюсь, что жители города в конце года почувствуют какой объём работ сделан, – подчеркнул Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в некоторых районах Улан-Удэ был сильный дождь. Сильнее всех пострадали «сотые» квартала, здесь размыло дороги, автомобили буквально «утопали» в огромных лужах.
дороги
 
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