В Бурятии затянули с поставкой бульдозера в лесхоз

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурском лесхозе нарушили законодательство в сфере закупок.



Установлено, что в октябре 2019 года учреждением и обществом с ограниченной ответственностью «АСМ - ресурс» заключен договор о поставке бульдозера.



Однако заказчик не принял мер по взысканию неустойки с поставщика за неисполнение договора в установленный срок.



Руководителю Бичурского лесхоза внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Обществом выплачена неустойка, бульдозер поставлен, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

