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В Улан-Удэ возможна гроза

В Улан-Удэ возможна гроза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии местами ливни

По данным Бурятского Гидрометцентра, в республике местами кратковременные дожди, грозы, днём местами с ливнями. Ветер западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха днём +25,+30, местами +18,+23.

В Улан-Удэ днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +27,+29.

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