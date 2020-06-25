В Бурятии местами ливни
По данным Бурятского Гидрометцентра, в республике местами кратковременные дожди, грозы, днём местами с ливнями. Ветер западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха днём +25,+30, местами +18,+23.
В Улан-Удэ днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +27,+29.
В Улан-Удэ возможна гроза
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