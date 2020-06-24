Досрочно проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет с 8.00 до 20.00
В постановление Избирательной комиссии Бурятии о режиме работы территориальных и участковых избирательных комиссий в период общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию на основании постановлений Центральной избирательной комиссии России внесены соответствующие изменения.
Время работы участковых избирательных комиссий увеличено: если ранее планировалось, что во время досрочного голосования в помещениях для голосования, с 25 по 30 июня, УИКи будут работать с 15.00 часов до 20.00 вечера, то теперь проголосовать можно будет уже с 8.00 утра в помещениях избирательных участков.
В сам день голосования, 1 июля, избирательные участки будут работать с 8.00 утра до 20.00 вечера
Проголосовать вне помещений для голосования по письменным или устным обращениям можно будет с 25 июня по 1 июля. Чтобы проголосовать на дому, необходимо позвонить на номер 112 и подать заявку не позднее 17.00 1 июля.
В Бурятии увеличили время досрочного голосования по поправкам в Конституцию
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