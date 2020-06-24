Движение в центре будет перекрыто до часа дня
Сегодня, 24 июня, в 10 часов утра на площади Советов состоится военный парад в честь 75-летия Победы (0+). В нём примут участие более 1,2 тысяч военнослужащих. Как сообщал «Байкал-Daily», впервые парад пройдёт при ограниченном числе зрителей. Списки зрителей были утверждены заранее – это члены организации «Боевое братство» и медики и волонтёры, внёсшие вклад в борьбу с коронавирусом. Остальные горожане, в том числе ветераны, увидят парад только онлайн.
В связи с проведением военного парада с 7:00 до окончания мероприятия (ориентировочно 13:00) будут закрыты для движения транспорта улицы, прилегающие к площади Советов: Сухэ-Батора, Советская, Ербанова, Почтамтская, Ранжурова, правая сторона Борсоева - от Виадука до Сухэ-Батора.
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- Объезд центральной части города будет осуществляться по улицам Смолина, Борсоева и вдоль трамвайной линии. Движение транспорта в центре города будет восстановлено по окончании мероприятия, - пояснили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.
Праздничный фейерверк на площади Советов не состоится. Учитывая это, продление работы общественного транспорта до полуночи не предусматривается.
В 23 часа на острове Комсомольский состоится артиллерийский салют от военных.
В Улан-Удэ ограничат движение транспорта из-за парада Победы
Общество, Фото:
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